La Dirección de Protección y Bienestar Animal de Escobedo, Nuevo León, dio a conocer que un hombre de 42 años, identificado como Gilberto “N”, fue detenido por autoridades municipales por presunto maltrato animal.

El arresto se dio tras una denuncia ciudadana registrada en los canales oficiales, donde se alertó de un perro de talla pequeña atado del cuello con un cordel y sin vida.

Autoridades de Escobedo investigan caso de maltrato animal

Las autoridades señalaron que, tras recibir el reporte del caso, la Dirección de Protección y Bienestar Animal acudió a registrar el domicilio ubicado en la calle Isla Blanca para esclarecer los hechos.

En el sitio, los elementos señalaron que el perro se encontraba en condiciones inadecuadas y amarrado, por lo que se determinó que la situación se trataba de un caso de maltrato animal.

Escobedo investiga muerte de perro y arresta a sospechoso (Cortesía)

Gilberto “N” fue detenido con apoyo de elementos de la policía de Proxpol y se puso a disposición del Ministerio Público, que será la instancia encargada de determinar su situación legal y realizar las investigaciones correspondientes.

Finalmente, las autoridades de Escobedo hicieron un llamado a la población para denunciar cualquier caso de maltrato animal a través de los números de la Dirección de Protección y Bienestar Animal 81 82 20 61 00, extensión 1904, y 81 1943 0592.

Escobedo investiga muerte de perro y arresta a sospechoso (Cortesía)

Con estas acciones, el gobierno de Escobedo reafirma su compromiso de garantizar el cumplimiento de la ley para las personas que ejerzan casos de maltrato, con el objetivo de que toda la población, incluyendo los animales de compañía, se mantengan segura.