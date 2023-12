El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, se burló de Samuel García y el fin de sus aspiraciones presidenciales.

Desde redes sociales, Jaime Rodríguez Calderón compartió un mensaje irónico ante el caos que estuvo imperando en el gobierno de Nuevo León durante los últimos días.

Cabe señalar que Samuel García anunció que permanecerá como el gobernador constitucional, así como a sus aspiraciones a la presidencia de la República para el 2024.

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, compartió un cruel mensaje para burlarse de Samuel García, gobernador de Nuevo León, quien renunció a sus aspiraciones presidenciales.

Desde redes sociales, el exgobernador cuestionó si “se perdió de algo” durante la noche del 1 de diciembre porque “durmió mucho” y no pudo enterarse de las novedades en el estado.

Este mensaje fue compartido por Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco debido a que durante la noche del 1 y la madrugada del 2 de diciembre se desarrollaron reuniones en Palacio de Gobierno donde Samuel García determinó que permanecerá al frente del gobierno del estado.

Esto pese a que el Congreso de Nuevo León aseguró que el gobernador interino,Luis Enrique Orozco, ya había tomado posesión del cargo para que García Sepúlveda iniciara con la licencia de hasta por 6 meses para buscar la presidencia.

Las burlas de Jaime Rodríguez Calderón se deben a que Samuel García afirmó que él no sería como El Bronco y se dedicaría a su gobierno durante los 6 años que fue electo y no se distraería con candidaturas ni elecciones.

Sin embargo, días después aceptó ser el precandidato único de Movimiento Ciudadano al gobierno de México para las elecciones 2024.

Samuel García anunció de manera oficial su reincorporación como gobernador de Nuevo León, así como el fin de sus aspiraciones presidenciales de la mano de Movimiento Ciudadano.

A través de un comunicado oficial informó que reasumió sus funciones como Gobernador Constitucional del Estado y resaltó que, como es su derecho, no hará efectiva la licencia para ausentarse por hasta 6 meses.

Asimismo, resaltó que decidió no participar en la contienda electoral para la presidencia de la República, por lo que no será parte del proceso de precampañas.

“Pongo del conocimiento de la ciudadanía del Estado de Nuevo León, que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”

Samuel García