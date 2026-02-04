Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal de Morena, insistió en la urgencia de reconstruir el sistema de fiscalización y auditorías en México. Con el objetivo de garantizar que cada peso de los impuestos de los mexicanos se aplique con total transparencia y sin desvíos.

El legislador lanzó este mensaje durante la mesa de diálogo “La Fiscalización en México: Cuidar el Dinero del Pueblo”, organizada por la Cámara de Diputados el 4 de febrero de 2026 en Monterrey, Nuevo León.

Al foro asistieron la diputada local Grecia Benavides; el auditor de Nuevo León, Alejandro Reynoso; Juan Carlos Pérez, de México Justo, y el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, quienes coincidieron en que el modelo actual de vigilancia ya es obsoleto.

Alfonso Ramírez Cuéllar: Contra la corrupción y el “gasto alegre”

Alfonso Ramírez Cuéllar sostuvo que las auditorías son una pieza clave en la agenda nacional para frenar el despilfarro. En su intervención, alineó esta propuesta con las prioridades de la Presidenta Claudia Sheinbaum:

La reconstrucción de las auditorías y la fiscalización es uno de los grandes temas que además lo anunció nuestra presidenta de la República el día de antier. Estamos en una cruzada en contra de la corrupción, del despilfarro, de acabar con la impunidad y el tema de la reforma constitucional ilegal al sistema de auditoría y de fiscalización, pues es uno de los grandes temas que tenemos que abordar. Queremos meter en cintura a gente que se dedica a derrochar y a malgastar el dinero como su propio gobernador. Alfonso Ramírez Cuéllar

Asimismo, aseguró que se busca dar certeza a la ciudadanía de que sus contribuciones financian realmente servicios públicos, infraestructura y programas de bienestar.

Finalmente, el legislador alertó sobre prácticas irregulares dentro de las auditorías, señalando que en ocasiones se convierten en redes de extorsión que dañan la credibilidad institucional.