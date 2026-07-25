Una camioneta impactó este sábado contra la entrada del centro comercial de Sendero La Fe, ubicado en Apodaca. El conductor intentó darse a la fuga, lo que desató una persecución en el municipio de Nuevo León.

Reportes indican que el hombre entró por la puerta principal del acceso oriente del centro comercial y recorrió parte del pasillo principal con la camioneta, destruyendo cristales y otros elementos de la entrada a su paso.

Accidente en Sendero La Fe deja destrozos en centro comercial de Apodaca

Durante la mañana de este sábado 25 de julio se reportó un accidente en el centro comercial Sendero La Fe, cuando una camioneta irrumpió una de las entradas principales, dejando destrozos a su paso.

Tras ingresar al centro comercial, el hombre recorrió parte del pasillo principal con la camioneta. Clientes y trabajadores que se encontraban en la plaza buscaron resguardarse mientras ocurrían los hechos.

Al salir del inmueble, el conductor de la camioneta intentó escapar, lo que derivó en una persecución por parte de elementos de la Policía de Apodaca. La huida concluyó en un parque industrial cercano.

La persecución concluyó cuando la camioneta se impactó en una patrulla municipal y, en el lugar, el conductor fue detenido. Hasta el momento se desconoce el motivo del accidente en Apodaca.

De manera preliminar, algunos reportes señalan que el conductor se encontraba bajo los efectos de alguna droga, sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

Accidente en Sendero La Fe: camioneta irrumpe en centro comercial de Apodaca (Captura de pantalla)

Como consecuencia del accidente en Sendero La Fe, el conductor y dos policías municipales resultaron lesionados y recibieron atención médica por parte de paramédicos.