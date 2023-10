Mujer sufre agresión sexual en San Luis Potosí la noche del jueves 6 de octubre. Un delincuente la asaltó y amenazó con una pistola.

Fue a través de sus redes sociales que la joven, identificada como María, de 26 años de edad, denunció estos hechos .

Todo quedó registrado en video gracias a una cámara de vigilancia que se encuentra justo en el punto donde sucedió el asalto y la agresión sexual, mismo que ahora servirá de prueba para las autoridades .

Mujer sufre agresión sexual en San Luis Potosí, luego de que un delincuente la asaltara y amenazara con una pistola

De acuerdo con el relato de María, todo ocurrió la noche del jueves 5 de octubre de 2023, al rededor de las 20:00 horas .

Esto cuando ella transitaba por la en la calle Bugambilias, de la colonia Jacarandas, San Luis Potosí, debido a que se dirigía a una cita con su fisioterapeuta .

En ese momento María fue interceptada por un sujeto que portaba un arma de fuego, misma que usó para amenazarla en todo momento.

En el video captado por una cámara de vigilancia en la zona, muestra el momento en donde el sujeto despoja a María de su teléfono celular, además de los audífonos que porta y revisa que no traiga más cosas consigo .

El relato de la víctima señaló que luego de entregarle sus pertenencias, el agresor se acercó más a ella y procedió a utilizar su arma para amenazarla y agredirla sexualmente.

Esto, pues le pidió un beso, o de lo contrario la mataría. “Me dijo bésame o te mato y me obligó a besarlo. Posteriormente, me dijo que quería quitarme mi licra. Si no accedía a lo que decía me iba a matar”, denunció la víctima.

Luego de ello empujó a María contra un árbol y realizó tocamientos a la fuerza en la zona de sus genitales, provocando lesiones. “Me metió sus asquerosos dedos, causándome lesiones”, relató en sus redes sociales.

Fue gracias a un automovilista que circulaba por la misma calle que María logró escapar de su agresor, provocando que este huyera del lugar a bordo de una motocicleta con rumbo hasta ahora desconocido.

Una cámara de seguridad grabó el momento en que un sujeto asaltó a una joven en San Luis Potosí y después la abusó sexualmente pic.twitter.com/NtNEshb08T — Azucena Uresti (@azucenau) October 7, 2023

Fiscalía de San Luis Potosí ya investiga agresión sexual; ya buscan al agresor

Luego de obtener el video de la cámara de seguridad que se encuentra en el punto donde ocurrió la agresión sexual en su contra, la víctima se presentó con esta prueba ante las instalaciones de la Fiscalía de San Luis Potosí para levantar su denuncia correspondiente.

Tras darse a conocer los hechos, La Fiscalía del Estado ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes , además de que se habría desplegado un operativo en la zona con el objetivo de localizar al agresor.