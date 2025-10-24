Santos Tavarez García es el alcalde del municipio Emiliano Zapata en Morelos y continuación te mostramos detalles de su carrera político.

El alcalde de Emiliano Zapata se volvió viral tras derribar un poste luz, mientras operaba una perforadora y perderdió el control.

¿Quién es Santo Tavarez García? El alcalde de Emiliano Zapata

Santos Tavares García es un político militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Fue elegido alcalde del municipio de Emiliano Zapata, Morelos, en las elecciones de 2024.

Santos Tavarez García (Facebook/Santos Tavarez García)

¿Qué edad tiene Santos Tavarez García?

Santos Tavarez nació el 12 de abril de 1992; actualmente tiene 33 años de edad.

¿Quién es la esposa de Santos Tavarez García?

Santos Tavres está casado con Yareli Cárdenas, actual presidenta del DIF de Emiliano Zapata.

¿Qué signo zodiacal es Santos Tavarez García?

Santos Tavarez García es Aries y las personas bajo este signo zodiacal suelen ser determinados y aventureros.

¿Cuántos hijos tiene Santos Tavarez García?

Santos Tavarez es padre de dos niñas y un niño.

Santos Tavarez García (Facebook/Santos Tavarez García)

¿Qué estudió Santos Tavarez García?

Santos Tavarez es licenciado, pero se ha especificado en qué materia.

¿En qué ha trabajado Santos Tavarez García?

El alcalde de Emiliano Zapata despegó su carrer política en 2018, cuando contendió como alcalde del municipio de manera independiente.

Santos Tavarez García se postulo a la presidencia mu nicipal y primer regidor en Emiliano Zapata en 2021.

Fue en 2024 cuando ganó las elecciones para alcalde de Emiliano Zapata.

Según información de MVS, obtuvo 0% en la evaluación general sobre sus propuestas de seguridad y educación.

Tras tirar un poste en la colonia Lomas de Trujillo, Santos Tavarez García señaló a un colaborador como el culpable del incidente.

El alcalde de Emiliano Zapata detalló que ya se había colocado un nuevo poste y que los medios había manipulado la información de lo ocurrido ese día.