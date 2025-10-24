Santos Tavarez García, alcalde de Emiliano Zapata, Morelos, quiso operar una perforadora durante arranque de una obra y terminó derribando un poste de luz.

El hecho fue captado en video, donde se ve al edil operar maquinaria pesada sin tener la experiencia, por lo que perdió el control del equipo y lo chocó contra un poste.

El incidente que dejó sin luz a los vecinos de la zona, ocurrió mientras santos Tavares daba el “primer golpe” para abrir una zanja para los trabajos de rehabilitación de la línea de agua potable de la comunidad.

Santos Tavarez opera perforadora y deja sin luz a comunidad de Emiliano Zapata

El alcalde Santos Tavarez acudió al inicio de la rehabilitación de la línea de agua potable de Emiliano Zapata, Moremos, que conecta el pozo No. 3, conla cisterna de Lomas de Trujillo.

Sin embargo, al querer dar el primer movimiento para abrir la zanja para el cambio de tubería, perdió el control de la perforadora a la que se subió y terminó derribando un poste de luz.

Alcalde Santos Tavares derriba poste de luz (Especial)

El hecho provocó el pánico de los presentes, pues al caer, el poste, los cables de alta tensión comenzaron a lanzar chispas hasta que se cortó la energía.

Cabe señalar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue alertada del incidente y acudió para restablecer la energía eléctrica; trabajos que tardaron varias horas.

A pesar del miedo que provocó en los presentes, no se reportó ningún lesionado por el poste de luz que tiró el alcalde Santos Tavarez.