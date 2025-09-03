El estado de Morelos recibió a un millón 496 mil visitantes durante la temporada vacacional de verano que concluyó hace unos días, una cifra que refleja el dinamismo del sector, dio a conocer la Secretaría de Turismo estatal.

El Observatorio Turístico estatal presentó un informe de donde se desprende que 598 mil 403 personas se hospedaron en hoteles y otros alojamientos entre el 14 de julio y el 30 de agosto de este año.

“El verano 2025 refleja el esfuerzo conjunto del sector y el trabajo que realizamos para consolidar a Morelos como un destino competitivo” Daniel Altafi Valladares, secretario de Turismo de Morelos

Esto representa una ocupación de entre 81 y 85 por ciento durante los fines de semana. Otros 897 mil 605 personas realizaron visitas de un solo día, un tipo de turismo común dado la cercanía del estado con CDMX, la más poblada del país.

Durante la temporada se generó una derrama económica por más de mil 160 millones de pesos, siendo pequeños empresarios y las comunidades quienes más se ven beneficiados.

Morelos es uno de los estados con mejor oferta para el turismo

Daniel Altafi Valladares, titular de la Secretaría de Turismo, indicó que siete de cada 10 turistas visitaron Morelos acompañados de sus familias, y la estancia promedio de quienes pernoctaron fue de 3.5 noches.

También indicó que 37.5 por ciento de los turistas conoció el lugar que visitaba previamente gracias a las redes sociales, lo que demuestra el impacto de las campañas emprendidas en estos medios.

Morelos recibió a casi 1.5 millones de visitantes durante el verano 2025 (Cortesía)

El funcionario agregó que los pueblos mágicos de Tepoztlán, Tlayacapan, Xochitepec y Tlaltizapán fueron los principales receptores de visitantes junto con la capital Cuernavaca y la zona de balnearios.

Además, apuntó que 74 por ciento visitó al menos un atractivo turístico, siendo los favoritos los balnearios, las zonas arqueológicas, los museos y los centros históricos.