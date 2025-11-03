El gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), concluyó la construcción del Puente “Los Muros”, una obra clave que forma parte del Circuito Tierra y Libertad, que busca mejorar la conectividad en Morelos.

Más de 22 mil habitantes se beneficiarán por el Puente “Los Muros”

Este nuevo proyecto enlaza directamente con la Autopista Siglo XXI y con la carretera Jojutla–Valle de Vázquez–Chinameca, permitiendo un tránsito más ágil y seguro.

El Puente “Los Muros” tuvo una inversión de 26.6 millones de pesos y beneficiará a más de 22 mil habitantes, pues mejorará la comunicación vial y reducirá los tiempos de traslado. Asimismo, generó 285 empleos directos e indirectos, impulsando la economía local.

Gobierno de México impulsa la conectividad en Morelos con la construcción del nuevo Puente "Los Muros"

El nuevo puente cuenta con 270 metros de longitud y una estructura elevada de tres metros más que la rasante anterior, lo que permitirá prevenir inundaciones.

Por otra parte, el paso se amplió a dos carriles vehiculares, y su diseño incluye un solo claro de 40 metros, sin apoyos intermedios, para evitar obstrucciones en el Río Yautepec. Esto protege a la población ante fenómenos climáticos y mejora la durabilidad de la infraestructura.

Con este proyecto, el gobierno de México reafirma su compromiso con la modernización de la infraestructura carretera y el desarrollo económico sostenible de Morelos.