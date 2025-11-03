El gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), concluyó la construcción del Puente “Los Muros”, una obra clave que forma parte del Circuito Tierra y Libertad, que busca mejorar la conectividad en Morelos.

Más de 22 mil habitantes se beneficiarán por el Puente “Los Muros”

Este nuevo proyecto enlaza directamente con la Autopista Siglo XXI y con la carretera Jojutla–Valle de Vázquez–Chinameca, permitiendo un tránsito más ágil y seguro.

El Puente “Los Muros” tuvo una inversión de 26.6 millones de pesos y beneficiará a más de 22 mil habitantes, pues mejorará la comunicación vial y reducirá los tiempos de traslado. Asimismo, generó 285 empleos directos e indirectos, impulsando la economía local.

Gobierno de México impulsa la conectividad en Morelos con la construcción del nuevo Puente “Los Muros”
Gobierno de México impulsa la conectividad en Morelos con la construcción del nuevo Puente "Los Muros" (Cortesía )

El nuevo puente cuenta con 270 metros de longitud y una estructura elevada de tres metros más que la rasante anterior, lo que permitirá prevenir inundaciones.

Por otra parte, el paso se amplió a dos carriles vehiculares, y su diseño incluye un solo claro de 40 metros, sin apoyos intermedios, para evitar obstrucciones en el Río Yautepec. Esto protege a la población ante fenómenos climáticos y mejora la durabilidad de la infraestructura.

Gobierno de México impulsa la conectividad en Morelos con la construcción del nuevo Puente “Los Muros” (Cortesía )

Con este proyecto, el gobierno de México reafirma su compromiso con la modernización de la infraestructura carretera y el desarrollo económico sostenible de Morelos.