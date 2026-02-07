Dionicio Emanuel Álvarez, quien fuese funcionario de Tequesquitengo, Morelos, durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, fue detenido por los delitos de peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones.

La captura de Dionicio Emanuel Álvarez se realizó alrededor de las 17:00 horas del viernes 6 de febrero en el municipio de Cuautla, por elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

Dionicio Emanuel Álvarez fue detenido tras meses prófugo

Tras meses de permanecer prófugo, Dionicio Emanuel Álvarez fue detenido y presentado el viernes ante un Juez de Control por su probable participación en los delitos de peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones.

Cuauhtémoc Blanco (Daniel Augusto / Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Por lo anterior, Dionicio Emanuel Álvarez permaneció en las instalaciones de la fiscalía especializada hasta las 21:00 horas; luego, salió en una camioneta de la dependencia, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

El exfuncionario de Tesquitengo y colaborador de Cuauhtémoc Blanco era buscado desde 2025 y, como parte de su localización, elementos de la Fiscalía Anticorrupción catearon una de las casas que habitó en Cuernavaca.

Al interior del domicilio elementos hallaron un altar con cráneos humanos y rastros de sangre, así como un altar al Palo Mayombe.

Dionicio Emanuel Álvarez era buscado por su presunta participación en venta irregular de predios

En un inicio, Dionicio Emanuel Álvarez era buscado por su presunta relación en la venta irregular de predios en el circuito del Lago de Tequesquitengo, algunos de ellos adquiridos por funcionarios afines a Cuauhtémoc Blanco.

Asimismo, se le acusa del desvío de recursos, que incluye la presunta malversación de fondos destinados a programas sociales y la simulación de pagos por servicios nunca realizados.