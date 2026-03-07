Un video que circula ampliamente en redes sociales, muestra a un par de estudiantes del CBTA 190 en Morelos, consumiendo presunta cocaína, ante lo cual los directivos del plantel ya se pronunciaron.

“En días recientes han circulado en redes sociales un video sobre el consumo de sustancias dentro del plantel de dos estudiantes” CBTA 190

Sobre los hechos, los directivos del centro escolar ubicado en Ocuituco, Morelos, resaltaron que se encuentran realizando las investigaciones pertinentes y se trabaja a favor de reforzar la seguridad.

Además, respondió a las versiones que han comenzado a trascender en torno a un segundo video en el que mismos estudiantes, señalan que habrían sido expulsados por lo que se exhibe en el primer clip.

CBTA 190 fija postura por video de estudiantes consumiendo cocaína

A través de redes sociales se difundió un video en el que se exhiben los momentos en los que un par de estudiantes del CBTA 190 de Ocuituco, Morelos, consumen lo que presuntamente es cocaína.

Ante ello, directivos del bachillerato compartieron un comunicado por medio del que fijaron su postura con respecto a la grabación que se ha viralizado en distintas plataformas digitales.

Sobre los hechos, los directivos señalaron que a pesar de lo que se muestra en el video, el plantel no cesa en su firme compromiso a favor de la seguridad y el bienestar de la comunidad estudiantil.

“Cualquier situación que representa un riesgo para la comunidad escolar es atendida de manera inmediata conforme al Protocolo de Seguridad para los Planteles Federales de Educación Media Superior y Estrategia Integral de Prevención, sustentabilidad y Equidad de la DGETAYCM” CBTA 190

Por tal motivo, aseveró que todo hecho que implique peligro para los alumnos, se atiende en apego a los protocolos oficiales, y en este caso particular, ya se efectúan las acciones correspondientes.

En tanto, hicieron un llamado para que se evite la difusión de rumores o información que no haya sido confirmada, pues existe el riesgo de afectar aun más el ambiente escolar.

Comunicado del CBTA 190 sobre video de estudiantes (CBTA)

Estudiantes del CBTA 190 que aparecen en el video habrían sido expulsados

En medio de la viralización del video en el que estudiantes del CBTA 190 aparecen consumiendo supuesta cocaína, se difundió un segundo clip en el que los alumnos afirman que fueron expulsados.

Sin embargo, directivos del CBTA 190 resaltaron en el mismo comunicado que la expulsión de los alumnos no es información real, toda vez que se sigue revisando el caso.

“Seguimos trabajando con la situación, analizando de manera detallada lo acontecido; de tal manera que el segundo video que circula en redes sociales respecto a una expulsión de los estudiantes no es información verídica, ya que hasta ahorita seguimos trabajando la situación.” CBTA 190

Además, resaltaron que el 9 de marzo, se va a celebrar una reunión extraordinaria en la explanada en la que se van a analizar los asuntos relacionados con el polémico video.