Fueron detenidas seis personas, entre ellos, Antonio N, líder de Los Rusos, por el ataque contra tres policías federales en Acapulco, Guerrero.

Antonio N fue detenido en Cuernavaca, Morelos, como autor intelectual de los hechos.

A Antonio N o Antonio Bautista Vargas, se le conoce como “El Cabañas” y es líder de plaza de Los Rusos en Acapulco.

Policías lesionados por ataque ordenado por El Cabañas se recuperan

El sábado 18 de octubre fueron atacados tres policías al medio día en Acapulco, Guerrero, mismos que fueron atendidos en hospitales del estado.

Los tres ya se encuentran fuera de peligro y como saldo del ataque resultó muerto un delincuente.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) agradeció el trabajo en colaboración con las Fiscalías de Morelos y de Guerrero.

El Cabañas es detenido y se le acusan de múltiples delitos

Los detenidos fueron interceptados en la Autopista del Sol y a El Cabañas se le señala de delitos como:

Extorsión

Secuestro

Homicidio

Narcomenudeo

En el operativo participaron agentes del gabinete de seguridad como: