Gracias a la estrategia Punto Naranja, Morelia dejó de aparecer entre los 100 municipios más peligrosos para las mujeres, luego de haber ocupado anteriormente el tercer lugar nacional en incidencia de violencia de género.

El programa, impulsado por el gobierno municipal y respaldado por ciudadanos, empresas y operadores del transporte público, busca ofrecer espacios seguros para niñas, adolescentes y mujeres que enfrenten situaciones de riesgo en la vía pública.

¿Cómo funciona Punto Naranja en Morelia?

Actualmente, más de 470 establecimientos funcionan como Puntos Naranja fijos en distintos puntos de la ciudad, mientras que 90 rutas de transporte público también se sumaron al esquema de protección.

La Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva informó que cerca de 7 mil personas han recibido capacitación para actuar ante emergencias y activar protocolos de atención inmediata.

Más de 470 establecimientos funcionan como Puntos Naranja en Morelia (Cortesía)

En el caso del transporte público, más de 800 choferes fueron preparados para convertir las unidades en Puntos Naranja móviles. Si una pasajera se siente en peligro, puede solicitar apoyo directamente al conductor para activar el protocolo de resguardo.

Las autoridades destacaron que el programa ya permitió atender 113 casos de riesgo, incluyendo situaciones complejas relacionadas con menores de edad.

Más de 470 establecimientos funcionan como Puntos Naranja en Morelia (Cortesía)

Además de la red física de apoyo, el municipio lanzó la aplicación Comunidad Naranja, una herramienta digital diseñada para brindar atención rápida y seguimiento en tiempo real a mujeres en situación vulnerable.

El impacto de esta política pública incluso trascendió a nivel internacional. En 2024, la iniciativa recibió el reconocimiento “Transformando México desde lo local: hacia la igualdad de género”, otorgado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Con este modelo, Morelia ya es observado por otras ciudades del país interesadas en replicar estrategias enfocadas en prevención, protección y atención a mujeres.