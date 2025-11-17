Michelin anunció que participará en El Buen Fin 2025 con promociones de hasta 45% de descuento, así como seis meses sin intereses en llantas para auto y camioneta. La empresa, que suma más de cuatro décadas de presencia en México, cuenta con una sólida red de centros de distribución, plantas y aliados comerciales en todo el país.

La Concanaco Servytur estimó una derrama económica cercana a 200 mil millones de pesos, impulsada por compras tanto en línea como en tiendas físicas durante los cinco días del programa.

Descuentos Michelin en la XV edición de El Buen Fin

La campaña coincide con la XV edición de El Buen Fin, que se realizará oficialmente del 13 al 17 de noviembre, y que celebra 15 años como el programa comercial más grande del país.

Michelin ofrecerá hasta 45% de descuento y seis meses sin intereses del 13 al 17 de noviembre en tiendas en línea de distribuidores exclusivos y puntos de venta autorizados.

Durante el periodo de la promoción, los consumidores podrán adquirir de una a cinco llantas Michelin®, con descuentos que varían según la medida del rin. Los beneficios se aplicarán directamente en la factura y habrá un límite de cinco llantas por factura y hasta tres compras por consumidor.

Michelin refuerza su compromiso con la seguridad

Michelin se distingue por su enfoque en la seguridad, innovación y calidad, lo que le ha permitido consolidarse como una de las marcas más confiables entre conductores y flotillas en el territorio nacional.

Las llantas Michelin destacan por su excelente agarre en seco y mojado, durabilidad superior y eficiencia en consumo de combustible, gracias a tecnologías exclusivas que brindan mayor control, confort y seguridad en cada trayecto. Esto las convierte en la opción ideal para quienes buscan equilibrio entre desempeño, economía y responsabilidad ambiental.

Para más detalles sobre la promoción y para localizar distribuidores participantes, los consumidores pueden consultar el sitio oficial de Michelin en México y los canales de El Buen Fin, donde podrán verificar comercios registrados y promociones vigentes.

La disponibilidad de modelos, medidas y bancos participantes puede variar según el punto de venta.