Las empresas MetLife, Exitus Credit y Murguía presentaron VidaLuz Seguros, proyecto que tiene el objetivo de acercar productos de protección financiera a personas que tradicionalmente no pueden acceder a un seguro. Esta alianza lanzó una oferta de pólizas que va desde los 195 pesos al mes, acompañadas de servicios médicos y asistencias.
¿Qué incluye VidaLuz Seguros?
La nueva plataforma ofrece 10 pólizas distintas que integran coberturas de vida con beneficios como:
- Consultas médicas digitales ilimitadas
- Estudios de laboratorio
- Atención dental
- Servicios de salud visual
- Asistencia funeraria
Asimismo, las empresas detallaron que este modelo está pensado para sectores con ingresos variables o limitados, que suelen quedar fuera de productos aseguradores tradicionales debido al costo o a la falta de acceso a servicio médico.
MetLife implementa Xcelerator para agilizar trámites y disminuir costos
Durante la presentación, MetLife México señaló que Xcelerator será su plataforma clave para operar VidaLuz, el sistema permite el uso de seguros embebidos, automatiza procesos y reduce gastos administrativos, lo que facilita llevar la oferta a regiones donde la cultura del seguro todavía es baja.
Por otra parte, Exitus Credit subrayó que la iniciativa responde a un contexto nacional donde solo el 23% de la población mexicana cuenta con algún tipo de seguro y alrededor del 15% considera estos productos inaccesibles.
Murguía explicó que VidaLuz adoptará un modelo binivel y plataformas digitales para acercarse a nuevos segmentos de la población. El objetivo es eliminar barreras como la falta de información, los altos precios o los trámites complicados, factores que históricamente han frenado la contratación de seguros.
Finalmente, las empresas señalaron que la oferta incluye seguros diseñados para atender padecimientos cardíacos, así como productos dirigidos a mujeres y adultos mayores, dos grupos que suelen enfrentar dificultades para acceder a seguros médicos.