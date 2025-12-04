Las empresas MetLife, Exitus Credit y Murguía presentaron VidaLuz Seguros, proyecto que tiene el objetivo de acercar productos de protección financiera a personas que tradicionalmente no pueden acceder a un seguro. Esta alianza lanzó una oferta de pólizas que va desde los 195 pesos al mes, acompañadas de servicios médicos y asistencias.

¿Qué incluye VidaLuz Seguros?

La nueva plataforma ofrece 10 pólizas distintas que integran coberturas de vida con beneficios como:

Consultas médicas digitales ilimitadas

Estudios de laboratorio

Atención dental

Servicios de salud visual

Asistencia funeraria

Asimismo, las empresas detallaron que este modelo está pensado para sectores con ingresos variables o limitados, que suelen quedar fuera de productos aseguradores tradicionales debido al costo o a la falta de acceso a servicio médico.

MetLife implementa Xcelerator para agilizar trámites y disminuir costos

Durante la presentación, MetLife México señaló que Xcelerator será su plataforma clave para operar VidaLuz, el sistema permite el uso de seguros embebidos, automatiza procesos y reduce gastos administrativos, lo que facilita llevar la oferta a regiones donde la cultura del seguro todavía es baja.

VidaLuz ofrece seguros desde 195 pesos con servicios médicos integrados (Cortesía)

Por otra parte, Exitus Credit subrayó que la iniciativa responde a un contexto nacional donde solo el 23% de la población mexicana cuenta con algún tipo de seguro y alrededor del 15% considera estos productos inaccesibles.

Murguía explicó que VidaLuz adoptará un modelo binivel y plataformas digitales para acercarse a nuevos segmentos de la población. El objetivo es eliminar barreras como la falta de información, los altos precios o los trámites complicados, factores que históricamente han frenado la contratación de seguros.

Finalmente, las empresas señalaron que la oferta incluye seguros diseñados para atender padecimientos cardíacos, así como productos dirigidos a mujeres y adultos mayores, dos grupos que suelen enfrentar dificultades para acceder a seguros médicos.