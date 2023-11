“Me han dicho narco sólo porque soy de Badiraguato”, dijo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde rechazó tener vínculos con organizaciones criminales.

La conferencia mañanera del 14 de noviembre se llevó a cabo desde el estado de Sinaloa, donde el gobernador de dicha entidad anunció la inauguración de la Presa Santa María, la cual requirió una inversión de 6 mil millones de pesos.

Rubén Rocha hizo referencia a la Presa Picachos, “el presidente la ha reparado de nuevo”, dijo, y además comunicó que el sistema de canales de riego estará concluido en diciembre, el cual beneficiará a 50 mil hectáreas frutales.

Por otro lado, el gobernador de Sinaloa explicó que llegarán al estado 61 mil millones de pesos del Presupuesto Federal 2024, de los cuales 25 mil millones de pesos serán destinados a los programas sociales que impulsa la 4T.

En dicho contexto, el gobernador hizo alusión a las afirmaciones de una periodista, quien señaló que los problemas en Sinaloa se deben “Cártel Rocha-Ruiz”, que responde a los apellidos de los hijos de Rubén Rocha, quien finalmente respondió a los señalamientos.

Rubén Rocha respondió a las acusaciones de una periodista de Perspectiva MX, quien aseguró que los problemas en Sinaloa se deben al “Cártel Rocha-Ruiz”, en referencia a la familia del gobernador.

“Sin argumento alguno porque no puede tener argumento. Desde que gané la gubernatura me han dicho que soy narco porque soy de Badiraguato, pero no, nunca me he dedicado a eso, estoy alejado de eso”

Rubén Rocha