El pueblo es el que designa a los candidatos de Morena, según Mario Delgado.

México.- El pueblo es el único que pone a los candidatos de Morena y no el narco, de acuerdo con el presidente del partido, Mario Delgado Carrillo.

En una conferencia de prensa en Sinaloa, donde acompañó al candidato a la gubernatura del estado, Rubén Rocha Moya, Mario Delgado refirió que es el pueblo el que designa a los candidatos de Morena con base en encuestas, como ocurrió, según dijo, en Sinaloa para la designación de Rubén Rocha.

"Se hicieron encuestas, empezando por el candidato a gobernador, hicimos encuestas en la que hubo varios participantes hombres y mujeres pero ni en Sinaloa ni en ningún lado alguien ajeno impone candidatos en Morena, lo decimos categóricamente para que no quede ninguna duda" Mario Delgado. Presidente nacional de Morena



Rubén Rocha destaca alianza de Morena y PAS

Según Mario Delgado, Morena se llevará la gubernatura de Sinaloa de acuerdo con sondeos electorales aplicados por encuestadoras, acusando que en el estado “la gente ya decidió”.

Además, el candidato Rubén Rocha Moya, de la coalición de Morena con el Partido Sinaloense (PAS), destacó que esta unión ha sumado a la campaña y ha dado bonos a su estrategia rumbo a las elecciones 2021.

"En todos los actos están presentes los brigadistas del PAS y los brigadistas de Morena, le dan alegría a la campaña, no hay disputa; y por supuesto que el PAS suma, pues tiene una presencia importante y esta alianza está dando resultados electorales porque antes que restar, suma" Rubén Rocha. Candidato a la gubernatura de Sinaloa

Según Rubén Rocha en Sinaloa se inscribieron 3 mil 200 aspirantes a las 490 candidaturas, y todo se asignó por encuesta, por lo que no hay mayores problemas en las campañas, pese a algunas impugnaciones que son “naturales porque los militantes ejercen sus derechos”.

Rubén Rocha dijo que participará en los debates que se convoquen y acusó que ya había tenido un diálogo de este tipo con Mario Zamora, candidato del PAN, PRI y PRD, en el cual “le fue mal”. Esto porque Zamora invitó al candidato de Morena a un debate.