El senador Mauricio Vila Dosal recibió el Premio Águila CANACINTRA al Mérito Legislativo, en su octava edición, el galardón con el que la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) distingue a legisladoras y legisladores por su labor a favor de la industria, la competitividad, desarrollo económico y social del país.

Durante la ceremonia llevada a cabo en la Sede Nacional de CANACINTRA, el organismo destacó la colaboración del senador con esta Cámara, así como su disposición a escuchar y atender las inquietudes de quienes producen y generan empleo en el país.

Recibo este premio con orgullo y con gratitud hacia quienes han sido parte de mi camino: mi familia, que siempre ha estado ahí, y todas las personas de las que he aprendido. Cada experiencia y cada lección me han formado. Mauricio Vila, senador

Mauricio Vila destaca la importancia del diálogo y la certidumbre jurídica para el crecimiento

Además en su intervención, el senador Mauricio Vila subrayó que al ser empresario sabe lo que cuesta crear y sostener un empleo, y expresó que los empresarios necesitan crecer con certeza, además, sostuvo que el desarrollo social y el desarrollo económico deben ir de la mano, y para lograrlo se necesita diálogo.

El senador también dijo que industria de la transformación es uno de los motores del crecimiento del país, y que un México con más empleos, más inversión y más oportunidades requiere un marco jurídico estable y un Congreso que escuche a todas las voces.

Asumo este premio con un compromiso renovado con México y con quienes generan empleo. El país necesita reglas claras, certidumbre jurídica y un Senado que escuche antes de legislar. Voy a seguir trabajando junto con la industria, los emprendedores, los trabajadores y la sociedad para que las mejores ideas se conviertan en leyes que atraigan inversión y den más oportunidades a las familias mexicanas. Mauricio Vila, senador

Mauricio Vila recibe el Premio Águila CANACINTRA (cortesía )

El Premio Águila CANACINTRA al Mérito Legislativo reconoce el compromiso de las y los legisladores con el sector industrial y su contribución al desarrollo de México; sus aportaciones al Estado de Derecho y al equilibrio democrático, y su impulso a la certidumbre jurídica, el diálogo y las causas sociales.