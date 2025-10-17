Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, expresó su reconocimiento a la marchista, Alegna González, quien obtuvo una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, en la categoría de Marcha de 20 kilómetros.

Maru Campos reconoce al talento deportivo de Chihuahua

Durante el encuentro con la medallista, la gobernadora destacó la disciplina, constancia y compromiso que han llevado a Alegan a posicionarse como una de las deportistas más destacadas a nivel mundial.

“Muchísimas gracias por venir, por ser un ejemplo vivo de lo que puede hacer un chihuahuense, una chihuahuense en el deporte. Y todo lo que podamos hacer por ti y apoyarte, cuenta con nosotros” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Asimismo, Maru Campos reafirmó su compromiso por seguir impulsando el talento local a través de programas del Instituto Chihuahuense del Deporte, enfocados en el acompañamiento, formación y respaldo de las y los atletas del estado en competencias nacionales e internacionales.

Alegna González estableció un nuevo récord americano en la marcha de 20 km. (Cortesía)

Por su parte, la joven medallista de 26 años agradeció el apoyo que le dio el gobierno y celebró los resultados obtenidos por la delegación estatal en Tokio 2025, donde Uziel Muñoz también consiguió una medalla en la disciplina de impulso de bala.

Y es que Alegna con un tiempo de 1 hora, 26 minutos y 6 segundos, no solo subió al podio, sino que estableció un nuevo récord americano en la especialidad de marcha 20 km.

Actualmente, Alegna continúa su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, bajo la guía de su entrenador Ignacio Zamudio.