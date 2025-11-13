La gobernadora Maru Campos dio inicio al programa “Juntos Construimos” en la Escuela Secundaria 3044 de la ciudad de Chihuahua. Con este programa se busca mejorar la infraestructura de planteles de Educación Básica en beneficio de 13 mil 989 estudiantes.

Durante el arranque, la mandataria destacó que su administración continuará trabajando para dignificar las instituciones educativas y asegurar que niñas, niños y adolescentes cuenten con espacios seguros y de calidad en los 67 municipios del estado.

No se olviden de cumplir sus sueños y no olviden que estamos aquí los servidores queriendo que les vaya bien y que sientan un respaldo por parte de nosotros: No están solos y no están solas. Maru Campos

Programa Juntos Construimos impulsado por Maru Campos

La primera etapa del programa contempla la intervención de 45 escuelas en la capital del estado, cuyas necesidades fueron gestionadas por las diputadas locales Nancy Frías y Joss Vega, así como por la diputada federal Manque Granados.

En la ceremonia realizada en la Secundaria 3044, la Gobernadora entregó nuevas butacas, mesas binarias, escritorios para docentes, luminarias, pizarrones, aires evaporativos, calentones, balones, pintura y material de mantenimiento, como parte del fortalecimiento inmediato a las instalaciones.

El programa también incluye el repintado de cruces peatonales, la rehabilitación de canchas deportivas, mejoras en sanitarios y recuperación de espacios públicos.

La diputada federal Manque Granados resaltó que el programa está diseñado para dignificar los entornos donde niñas y niños desarrollan sus habilidades y conviven diariamente.

Inicia Maru Campos mejora de 45 escuelas con “Juntos Construimos”. (Cortesía )

La directora del plantel, Cristina Rivas, agradeció al Gobierno del Estado por atender las necesidades de las escuelas y por priorizar la educación.

Gracias por priorizar la educación, por voltear a ver nuestro plantel y a las demás escuelas, por tener esa voluntad y velar por el bien de nuestros estudiantes, porque contar con una buena infraestructura permite escuelas dignas. Cristina Rivas

Al evento asistieron docentes y estudiantes de la Secundaria 3044, la Primaria Vicente Riva Palacio y la Secundaria Batalla Sacramento.

También estuvieron presentes los titulares de las secretarías de Educación, Desarrollo Rural y Comunicaciones y Obras Públicas, así como directores del Instituto Chihuahuense del Deporte, JMAS, ICHIFE, entre otras dependencias estatales.