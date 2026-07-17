La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se pronunció sobre los audios difundidos recientemente relacionados con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y criticó la postura asumida por el Gobierno Federal respecto al caso.

En un mensaje difundido este 17 de julio, la mandataria estatal señaló que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que se trata de situaciones distintas, aunque sostuvo que existen diferencias sustanciales entre ambos casos.

Por lo tanto, la gobernadora de Chihuahua, aseguró que la situación de Marina del Pilar Ávila representa una conducta grave al considerar que hubo un intercambio de información relacionada con la seguridad nacional.

Entregar la seguridad del país a cambio de impunidad tiene un solo nombre: TRAICIÓN A LA PATRIA. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Gobernadora de Chihuahua defiende actuación de su administración

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, afirmó que en su administración se ha enfrentado al crimen organizado dentro del marco de la ley y rechazó tener investigaciones o señalamientos pendientes en Estados Unidos.

En Chihuahua, en cambio, hemos enfrentado al crimen con la ley en la mano. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Asimismo, cuestionó que integrantes de Morena hayan realizado señalamientos en su contra mientras, dijo, se mantiene respaldo político hacia funcionarios vinculados a investigaciones o controversias públicas e hizo un llamado al Gobierno Federal para actuar con firmeza frente a los casos que involucran a integrantes de Morena pidiendo romper cualquier vínculo con grupos criminales.

Al gobierno federal le vuelvo a insistir: rompan el pacto con el crimen. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

La mandataria agregó que la aplicación de la ley debe realizarse sin distinciones partidistas y advirtió que la falta de acciones afecta la seguridad, la confianza ciudadana y el desarrollo económico del país, al tiempo que invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a estos temas y continuar exigiendo rendición de cuentas.

La memoria es la principal arma contra la impunidad. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

La gobernadora concluyó su mensaje reiterando que la defensa del país debe estar por encima de cualquier interés político o partidista.