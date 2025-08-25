Marina del Pilar resaltó que Baja California lidera el crecimiento manufacturero en México, con un aumento de 30.5 por ciento en la producción, durante la primera mitad de 2025.

Esto es, el estado alcanzó 136 mil 572 millones de pesos, de acuerdo con la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del INEGI.

Baja California: formación y liderazgo en manufactura

La gobernadora Marina del Pilar señaló que este logro se debe:

La generación de empleos de calidad.

La capacitación de mano de obra.

La colaboración con instituciones educativas para formar talento especializado.

Marina del Pilar consolida a Baja California como líder en manufactura

Lo anterior ha posicionado a Baja California como referente nacional e internacional en manufactura avanzada.

Ventajas estratégicas de las exportaciones en Baja California

Marina del Pilar destacó que Baja California desempeña un papel central en las exportaciones de México, gracias a su ubicación estratégica y la coordinación con California y Arizona.

Además, impulsa la integración de cadenas de valor y fortalece la competitividad regional.