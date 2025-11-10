En el marco de las elecciones para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ CDMX), la Magistrada Celia Marín Sasaki acusó a la institución de tener serios problemas de corrupción, nepotismo, promiscuidad judicial y rezagos.

La Magistrada aseguró que en la actual administración, encabezada por Rafael Guerra Álvarez, varios participantes se encuentran en desventaja de poder para ser elegidos como presidentes.

Celia Marín Sasaki acuda al TSJ de la CDMX de nepotismo

La Magistrada adscrita a la Quinta Sala Penal cuenta con 18 años de experiencia como jueza penal y 14 como magistrada, es por ello que lanzó un fuerte mensaje sobre las elecciones, donde el actual presidente del TSJ buscará su reelección.

“Conozco perfectamente la institución y el tribunal actualmente se encuentra en una situación grave. Tiene problemas severos, de corrupción, de nepotismo y todo ello acarreado por las reelecciones que hemos estado padeciendo. El efecto corruptor de las reelecciones, pues lo seguimos padeciendo. Hay nepotismo, hay promiscuidad judicial, hay venta de plazas y tenemos un rezago impresionante de miles de expedientes” Celia Marín Sasaki, magistrada del TSJ CDMX

Asimismo, señaló que los participantes que buscan la presidencia están en desventaja con Rafael Guerra, pues aseguró que él cuenta con todos los recursos para buscar la reelección, situación que es legal gracias a la reforma de la Ley Orgánica.

“La persona que se va a reelegir en relación con los que vamos a buscar la Presidencia, pues tenemos una asimetría de poder terrible. El que se va a reelegir tiene todos los recursos financieros, políticos, económicos y administrativos, mientras que los demás que competimos no tenemos esas opciones” Celia Marín Sasaki, magistrada del TSJ CDMX

Por otra parte, hizo un llamado al cambio, pues desde 1988 el TSJ no es presidido por una mujer, señalando que la principal resistencia es el patriarcado que priva, la misoginia, las resistencias al cambio, toda la corrupción que se genera con las reelecciones.

Celia Marín Sasaki acusa al TSJ CDMX de corrupción, nepotismo y rezagos (Cortesía)

Además, detalló que el TSJ cuenta con rezagos gracias al paro de un mes por las protestas del Poder Judicial, asegurando que en los últimos años se han cerrado juzgados y se tienen menos de cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, cifra muy por debajo de los 17 que aconseja la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Se extinguen juzgados sin ningún tipo de planeación, no obstante que eso trajo un rezago importantísimo y, además padecimos un paro de labores que duró casi 30 días, lo cual detuvo más los procedimientos todavía y eso es lo que nosotros tenemos que resolver ahora. No es posible que los mecanismos que tenemos ahora retardan todo. Debemos tener un sistema digital que verdaderamente funcione” Celia Marín Sasaki, magistrada del TSJ CDMX

Finalmente, destacó que el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX era un ejemplo de excelencia; sin embargo, las pasadas administraciones provocaron que su grandeza se viniera abajo.