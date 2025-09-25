Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, develó el billete del Sorteo Superior No. 2860 para conmemorar los 70 años del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, reconociendo la trayectoria, ética y compromiso social de las y los notariados de todo el país.

Asimismo, se destacó que esta emisión es un reconocimiento nacional a un gremio que durante siete décadas ha sido el pilar de organización, unidad y proyección profesional en México.

Lotería Nacional reconoce el trabajo del notariado mexicano

Durante el evento, Salomón señaló que el billete conmemorativo no solo es un gesto simbólico, sino un homenaje al notariado mexicano, que fortalece la justicia y la seguridad jurídica.

Por su parte, la diputada Olga Sánchez Cordero resaltó que la labor territorial del notariado, con acciones como las Caravanas itinerantes en el Estado de México, acercan la legalidad y los servicios a la población.

La Lotería Nacional conmemora a las y los notariados de México con un sorteo (Cortesía)

Ricardo Vargas Navarro, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, agradeció el reconocimiento y reafirmó el compromiso de las y los notariados con la ética, la rectitud y el servicio de la sociedad.

¿Cuándo es el Sorteo Superior No. 2860?

El Sorteo Superior No. 2860 tendrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios. Se llevará a cabo el 10 de octubre a las 20:00 horas.

Además, se dio a conocer que se emitieron 2 millones 400 mil cachitos que estarán disponibles en toda la República y en miloteria.mx, con un costo de 40 pesos por cachito y en 800 pesos la serie.

La Lotería Nacional conmemora a las y los notariados de México con un sorteo (Cortesía)

Y es que si no te quieres perder este sorteo en conmemoración de los 70 años del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, podrás verlo en vivo por el canal de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.