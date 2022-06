El padre jesuita de la comunidad de Cerocahui, Chihuahua, Javier “Pato” Ávila dijo que “los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos” luego de los sacerdotes jesuitas asesinados.

Esta frase de Javier “Pato” Ávila es en respuesta al presidente AMLO, quien reiteradamente ha mantenido su estrategia de seguridad para combatir la violencia y delincuencia bajo el lema “abrazos, no balazos”.

Durante una misa en Cerocahui, el padre jesuita, Javier “Pato” Ávila dio un discurso con relación al incidente violento donde dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas, fueron asesinados.

Debido a estos acontecimientos, el padre Javier “Pato” Ávila pidió al presidente AMLO revisar su plan de Seguridad Pública, pues los “abrazos, no balazos”, no están funcionando.

“Respetuosamente pido, pedimos al señor presidente de la República, revise su proyecto de Seguridad Pública, porque no vamos bien, y esto es clamor popular”

Además, señaló que México es un país invadido por la violencia y la impunidad, por lo que aseguró que los sacerdotes jesuitas asesinados el pasado 20 de junio, “no es un hecho aislado”.

“Este evento lamentable, no es aislado en nuestro país, un país invadido por la violencia y por la impunidad”, acusó el padre jesuita Javier “Pato” Ávila.

Incluso, el padre y líder jesuita en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua, hizo mención del pronunciamiento que hizo el Papa Francisco por el asesinato cometido contra los sacerdotes jesuitas y el guía de turistas.

Finalmente, el padre jesuita Javier “Pato” Ávila reiteró que la petición al presidente AMLO es respetuosa y pacífica, pero es un llamado “alto y claro”, pues la comunidad jesuita busca acciones por parte del gobierno federal que acaben con la impunidad.

“Son miles, miles de dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación. Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos”, concluyó el padre jesuita Javier “Pato” Ávila.

⚠️FUERTE MENSAJE “Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos” Esas fueron las palabras del padre Javier ‘Pato’ Ávila, líder de la comunidad en Cerocahui en Chihuahua pic.twitter.com/rZBHO3aIKA

Esta no es la primera vez que el padre jesuita Javier “Pato” Ávila se refiere al presidente AMLO por el tema de los sacerdotes jesuitas asesinados.

Fue el 22 de junio que Javier “Pato” Ávila criticó la respuesta del presidente AMLO sobre el asesinato en Cerocahui, Chihuahua, a manos del “Chueco” como “medriocre y lamentable”.

Esto luego de que el presidente AMLO, se pronunciara respecto al tema en su mañanera del 21 de junio de la siguiente manera:

Además, el padre jesuita Javier “Pato” Ávila aseguró que AMLO, más que jefe de Estado, parecía guía de turistas informando sobre los sacerdotes jesuitas asesinados.

“Las declaraciones de ayer, para un servidor, fueron lamentables, fueron muy lamentables, esa respuesta de quien lleva la guia del país se me hace pobre, mediocre, nada comprometida… me dio la impresión de una de sus frases, de que se trataba de un guía de turistas… cómo se nota que no sabe de qué hablaba el señor”

Javier “Pato” Ávila