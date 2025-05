Mamá cuida, protege y alimenta. Pero en ese esfuerzo diario, muchas veces olvida lo más básico: cuidarse a sí misma, empezando por una buena alimentación. En este sentido, la tortilla de maíz —presente en millones de mesas mexicanas— puede ser una gran aliada para su bienestar.

Diversas instituciones como la Secretaría de Salud, la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, y la UNAM han destacado los beneficios nutricionales del maíz nixtamalizado, un alimento clave en la dieta tradicional mexicana. Lejos de ser solo un acompañante, la tortilla aporta energía, fibra y nutrientes esenciales como el ácido fólico y el calcio.

Tortilla de maíz: Nutrición en cada etapa de la vida

Desde antes del embarazo, una buena alimentación puede marcar la diferencia.

La Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia recomienda una ingesta diaria de 400 microgramos de ácido fólico para prevenir defectos en el desarrollo del sistema nervioso del feto. Aquí, la tortilla juega un papel relevante: muchas harinas de maíz nixtamalizado, están adicionadas con este nutriente.

Además, estudios de la UNAM destacan que el maíz nixtamalizado es una fuente natural de folato (vitamina B9), fundamental para la salud celular y metabólica.

Durante la lactancia, las necesidades de calcio aumentan. El cuerpo materno debe producir leche sin comprometer sus propias reservas óseas.

El National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases de EE. UU. señala que es preferible cubrir esos requerimientos mediante alimentos, y la tortilla de maíz vuelve a destacar como una opción práctica y rica en calcio.

En la madurez, el cuidado óseo se vuelve aún más relevante. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir al menos 1,000 mg de calcio al día a partir de los 18 años para prevenir enfermedades como la osteoporosis.

Según la UNAM, el consumo regular de tortillas nixtamalizadas puede aportar hasta el 50% de esa cantidad, lo que convierte a este alimento en una herramienta accesible para apoyar la salud ósea femenina.

Tortilla de maíz, más que alimento: identidad y cuidado

Además de sus aportes nutricionales, la tortilla es un símbolo de identidad y pertenencia. Su presencia constante en la cocina mexicana conecta generaciones, historias familiares y tradiciones compartidas. Cada bocado no solo nutre, también evoca la cocina de la abuela, los desayunos improvisados, las cenas en casa.

Promover su consumo informado es también una forma de reivindicar los saberes tradicionales y de acercar soluciones accesibles a los hogares. En vez de buscar respuestas lejanas o costosas, a veces basta con mirar a lo que ya forma parte de nuestra mesa.

Cuidar a mamá también es recordarle que se cuide. Que su salud importa, y que hay alimentos —como la tortilla de maíz— que no solo nutren, sino que la han acompañado siempre.