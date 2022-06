Lizmailin es médico general pero no ha encontrado trabajo ni en el Insabi; además, señaló que las plazas recientemente abiertas por salud sólo aplican para especialistas.

Lizmailin es médico general que actualmente radica en Tabasco, la joven cuenta con cursos de capacitación internacionales, experiencia y grandes conocimientos, aún así no encuentra trabajo.

En cuanto a las recientes plazas abiertas en el sistema de salud, Lizmailin asegura que no hay lugares para médicos generales, pues el gobierno sólo convocó a especialistas.

Conforme a las palabras de Lizmailin, no existen muchas oportunidades para que los médicos generales puedan trabajar dignamente, situación que ha desencadenado:

Uno de los casos expuestos es el propio, pues de acuerdo con las palabras de la médico general, no ha sido contactada por el sistema de salud pública a pesar de que se ha postulado en diferentes ocasiones.

Lo que le parece desconcertante, pues entre sus aptitudes destacan su experiencia en el sector salud, sus conocimientos y preparación.

“He buscado ingresar a Médicos de Bienestar del INSABI, talento humano de Pemex, en el IMSS, me he inscrito, he estado pendiente de las convocatorias, pero no he tenido suerte, no me han llamado, no me han dicho nada”,

Lizmailin