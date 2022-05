Carlos Loret de Mola dijo que una de las principales preocupaciones de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debería ser probar que el dinero de los médicos cubanos no irá directo a la dictadura en vez de señalar el trabajo de un periodista.

A través de W Radio, en su programa titulado “Así las cosas con Loret”, el comunicador habló acerca de los dichos de AMLO durante su mañanera de hoy 26 de mayo.

En su conferencia matutina, AMLO criticó el reportaje de Carlos Loret de Mola acerca del envió de los médicos cubanos hacia otros países como parte de misiones.

Cabe destacar que el reportaje de Carlos Loret de Mola apuntaba que la práctica de enviar médicos cubanos de misiones a otros países realmente se trataba de esclavitud moderna y tráfico de personas.

“Loret de Mola sacó un reportaje sobre los médicos de Cuba que es un refrito de hace 10 años promovido de las organizaciones que están en contra del gobierno de Cuba”, manifestó AMLO en su conferencia matutina.

Posteriormente AMLO cuestionó la autoridad que tiene Carlos Loret de Mola, pues refirió el periodista trabaja para una distribuidora del sector salud.

Ante los dichos de AMLO, el periodista Carlos Loret de Mola respondió “yo no sé cómo me da tiempo de hacer todas las cosas que dice el presidente que hago”.

Lo anterior explicó Loret de Mola al recordar que en ocasiones anteriores AMLO le ha inventado diversos puestos en medios de comunicación así como salarios excesivos.

Carlos Loret de Mola destacó que sus ingresos están plenamente justificados gracias a su trabajo como periodista, labor que ha ejercido durante más de 10 años y se encuentra públicamente demostrada.

Por otro lado, el periodista enfatizó que AMLO no ha desmentido de ninguna forma que el dinero que México pagará por el trabajo de los médicos cubanos termine en manos de la dictadura.

“Yo no sé cómo me da tiempo de hacer todas las cosas que dice el presidente que hago, yo trabajo para los medios y mi trabajo es transmitir información. Lo que él no ha desmentido es que el dinero va para la dictadura cubana.”

Carlos Loret de Mola