El director general del IMPI, Santiago Nieto Castillo, desmintió las acusaciones difundidas en redes sociales sobre el uso de un supuesto reloj de lujo, calificándolas como parte de una campaña de desinformación promovida por grupos opositores.

De acuerdo con Nieto, el reloj que aparece en las fotografías no es un Rolex, sino un modelo de la marca Philipp Plein, con un valor principalmente sentimental, pues fue un obsequio de su esposa.

Santiago Nieto atribuye ataques a grupos conservadores

El funcionario aseguró que estos señalamientos provienen de los mismos sectores conservadores que durante años se beneficiaron de la corrupción y el abuso de poder, y que hoy buscan desacreditar el trabajo de la Cuarta Transformación mediante rumores y calumnias.

Añadió que los ataques responden al temor de dichos grupos ante la pérdida de influencia política en Querétaro, una entidad que, puntualizó, forma parte del proceso de transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, basada en los principios de dignidad, justicia y soberanía.

Finalmente, reiteró su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, recordando que su patrimonio ha sido declarado conforme a la ley.