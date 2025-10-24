Autoridades federales y estatales dieron a conocer que Hidalgo avanza en la reapertura de caminos y carreteras afectadas por las intensas lluvias, logrando restablecer la conexión con comunidades que permanecían incomunicadas.

Más de 300 máquinas trabajan en la recuperación de caminos

De acuerdo con el reporte más reciente, se han reabierto 255 caminos y 25 carreteras federales, gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, se detalló que con el apoyo de 307 máquinas de construcción y remoción se ha logrado que 100 caminos estén completamente transitables, mientras que 155 están funcionando de manera parcial.

Autoridades continúan con las labores en carreteras y caminos afectados (Cortesía)

En cuanto a las carreteras, de 26 afectadas inicialmente, 24 operan con normalidad, mientras que una se encuentra en proceso de rehabilitación parcial.

Además, se señaló que se han retirado más de 295 mil metros cúbicos de material, y que con el apoyo del gobierno se han realizado 381 vuelos para trasladar ayuda y personal médico.

Por otra parte, se han trasladado a 285 pacientes, de los cuales 244 fueron valorados en el primer nivel de atención y 61 hospitalizados; 36 ya fueron dados de alta. Mientras que en los 20 municipios prioritarios, las brigadas médicas han otorgado:

2 mil 38 consultas médicas

785 vacunas aplicadas

43 mil 594 kits de medicamentos

74 mil 57 acciones de control vectorial

45 brigadas médicas desplegadas

271 mil 708 acciones contra riesgos sanitarios

Con estos avances, Hidalgo muestra un avance significativo en su recuperación tras las lluvias, priorizando la atención médica, el abasto de alimentos y la conectividad de las comunidades.