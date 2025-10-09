Una tragedia en Jalisco se registró dentro del Centro Educativo Mazamitla, cuando el niño Agustín, de apenas 2 años de edad, sufrió un accidente por el cual murió días más tarde.

De acuerdo con los reportes, el 25 de septiembre el niño Agustín se atoró en una resbaladilla del Centro Educativo Mazamitla hasta que perdió el conocimiento minutos más tarde.

Tres días después, el 28 de septiembre, la tragedia en Jalisco se consumó cuando el menor de edad murió en un hospital de Guadalajara, por lo que ahora sus familiares piden justicia.

Tragedia en Jalisco: niño Agustín murió tras accidente en Centro Educativo Mazamitla

El 25 de septiembre de 2025, durante el horario escolar, el niño Agustín sufrió un accidente en una resbaladilla del Centro Educativo Mazamitla, que se ubica en el municipio de Mazamitla, Jalisco.

Mientras jugaba en el área infantil, uno de los cordones de su chamarra se atoró en la estructura de la resbaladilla, provocando que quedara suspendido por el cuello y sin asistencia inmediata del personal.

La tragedia en Jalisco se desarrolló en menos de un minuto, pues los reportes indican que el niño Agustín perdió el conocimiento antes de que los encargados lo liberaran y solicitaran ayuda médica.

Una vez que el menor fue retirado del sitio, personal del Centro Educativo Mazamitla lo llevó al Hospital General de Occidente, en Zapopan, donde ingresó en estado crítico, con signos de asfixia prolongada y daño neurológico.

Durante tres días permaneció hospitalizado y bajo cuidados intensivos sin que mostrara mejoría, hasta que el 28 de septiembre se confirmó su muerte por las lesiones de gravedad que sufrió.

Tragedia en Jalisco: piden justicia por muerte del niño Agustínen Centro Educativo Mazamitla

Familiares del niño Agustín exigen justicia tras la tragedia en Jalisco, pues denuncian omisiones del Centro Educativo Mazamitla, por lo que piden sanciones contra los responsables del plantel y las autoridades.

Sobre los hechos, la madre del menor acusó que Agustín no recibió primeros auxilios, además de que el personal no está capacitado y el Centro Educativo Mazamitla carece de protocolos de emergencia adecuados.

En especial, la madre del menor acusó que la maestra a cargo del grupo de su hijo no supervisó de manera correcta a los alumnos, y ni siquiera se percató de inmediato del accidente.

Asimismo, vecinos de Mazamitla y usuarios en redes sociales se han sumado a las exigencias al compartir mensajes con la frase “justicia para el niño Agustín”, por lo que demandan el cierre del plantel.

Por los hechos, la Fiscalía de Jalisco inició una carpeta de investigación en la que ha recopilado declaraciones del personal del Centro Educativo Mazamitla y solicitó peritajes sobre las condiciones del área de juegos.

Por su parte, Protección Civil estatal inspeccionó el plantel tras la tragedia en Jalisco y detectó la ausencia de una unidad interna de emergencia, por lo que recomendó capacitación obligatoria para todo el personal docente.

Hasta el momento, el Centro Educativo Mazamitla no ha sido clausurado, e incluso se reporta que continúa normalidad mientras mientras se desarrollan las investigaciones por la muerte del niño Agustín.