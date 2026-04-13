Con el objetivo de atender el rezago habitacional y garantizar una vivienda digna, el gobierno de Tlajomulco, encabezado por el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez, firmó un convenio con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte de la estrategia nacional de recuperación de viviendas.

Durante la firma del acuerdo asistieron representantes del Infonavit y del gobierno municipal con el fin de sentar las bases para la implementación del Plan de Recuperación de Vivienda en el municipio.

Tlajomulco busca reactivar viviendas abandonadas

El presidente municipal destacó que este tipo de acciones se han dado gracias a la coordinación de los tres órdenes de gobierno con el propósito de colocar a Tlajomulco dentro de la agenda nacional de vivienda, impulsada por el gobierno federal.

“Pronto Tlajomulco iniciará la recuperación de vivienda y estoy seguro de que seremos un referente en el país de cómo, sumando esfuerzos y trabajando en equipo, podemos lograr este objetivo tan importante: ofrecer viviendas sociales, accesibles y económicas para las y los ciudadanos” Gerardo Quirino Velázquez, alcalde de Tlajomulco

Tlajomulco impulsa recuperación de vivienda con apoyo del Infonavit (CHAFF)

Por su parte, el coordinador general de Gestión del Territorio, René Caro Gómez, destacó que con este acuerdo el gobierno municipal podrá realizar revisiones técnicas a las viviendas y avanzar en un proceso de tres etapas para recuperar los hogares que se encuentren abandonados:

Intervención jurídica para la recuperación de propiedades

Rehabilitación de inmuebles

Padrón de personas interesadas

Asimismo, explicó que se está trabajando para definir los mecanismo, pues en algunas situaciones el Infonavit se hará cargo del proceso y en otros casos será el Instituto el encargado de llevar todo el proceso hasta su conclusión.

Tlajomulco impulsa recuperación de vivienda con apoyo del Infonavit (CHAFF)

Finalmente, el mandatario municipal detalló que esta estrategia forma parte del Plan Integral de Recuperación de Vivienda, el cual contempla recuperar hasta 10 mil viviendas de manera progresiva durante su administración.

Con este tipo de convenios, el gobierno de Tlajomulco da un paso fundamental para la recuperación de viviendas y con ello mejorar el tejido urbano y social con acciones que impactan directamente en la calidad de vida de las y los habitantes.