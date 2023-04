Este jueves 13 de abril, comenzó a circular en redes sociales una supuesta carta póstuma de Raúl Padilla López en la que señala al Alzheimer como la causante de su muerte.

El domingo 2 de abril de 2023 fue anunciada la muerte de Raúl Padilla, quien fuera rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Ese día, también fue encontrada un arma y una carta póstuma, de la que no se dio a conocer su contenido.

La carta fue divulgada por el escritor Hermenegildo Olguín a través de su cuenta de Facebook: “Carta Póstuma de Raúl Padilla a Universitarios. Me llegó el día de ayer este documento y por su importancia lo comparto”.

La presunta carta póstuma de Raúl Padilla compartida en redes sociales está escrita a puño y letra, y en ella se asegura que el motivo de quitarse la vida fue por el Alzheimer que padecía, enfermedad relacionada con la pérdida de la memoria.

A decir del documento, tomó la decisión de suicidarse luego de que mes y medio antes le fue diagnosticado Alzheimer y pérdida severa de memoria.

Indica que al ser cada vez más recurrente la pérdida de la memoria de lapsos de hasta 10 minutos, le costaba más más trabajo disimularlo y previó que lo que estaba por venir era terrible, aunado al estrés.

En el documento, también de aclara que pese a ser enemigo de las autoridades federales y estatales, no tomó la decisión por ellos, sino exclusivamente por su enfermedad.

Esto es lo que dice la presunta carta escrita por el exrector de la UdeG:

RAUL PADILLA LÓPEZ

A todos mis seres queridos, amigos y universitarios

Les pido una disculpa por tomar está decisión en una coyuntura difícil

Soy considerado enemigo por las máximas autoridades federal y estatal que están dispuestas a perpetrar cualquier patraña con tal de destruir a “sus enemigos”

Más no es por ello que tomo la decisión. He pasado por iguales o peores circunstancias y las he enfrentado con entereza.

Sucede que tengo mes y medio que que me cerciore que padezco ALZheimer y/o perdida severa de memoria

Es cada vez más recurrente y en momentos tengo lapsos de hasta 10 mins. (minutos) de perdida de memoria. Cada vez me cuesta más trabajo disimularlo. Lo que sigue se que es terrible, más asociado al estrés

Ya no soy útil como en otras coyunturas

Sirvo más llendome (sic)

Perdón, perdón, perdón!

Supuesta carta póstuma de Raúl Padilla López