El Comité Estatal de Morena Jalisco informó que presentó una queja ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) contra la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, y el gobernador Pablo Lemus Navarro, por presuntos actos anticipados de campaña y posible utilización indebida de recursos públicos.

El partido solicitó al organismo electoral investigar los hechos y decretar medidas cautelares y de tutela preventiva, con el argumento de que las conductas denunciadas podrían afectar los principios de legalidad, imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral.

De acuerdo con Morena Jalisco, la queja fue presentada el lunes 14 de septiembre y está relacionada con el anuncio público de Verónica Delgadillo sobre su intención de buscar la reelección como presidenta municipal de Guadalajara.

Morena Jalisco cuestiona anuncio de reelección durante informe

La secretaria de Comunicación del Comité Estatal de Morena Jalisco, Jocelyn Hernández Sánchez, señaló que la presidenta municipal habría utilizado el espacio, audiencia y difusión de su informe de gobierno para anunciar su intención de buscar la reelección.

El anuncio de su intención de reelegirse no se produjo de manera aislada ni en un evento estrictamente partidista o privado, sino inmediatamente relacionado con un ejercicio oficial de rendición de cuentas, ya que habló de la continuidad del proyecto político que gobierna Guadalajara desde hace años, para posteriormente hacer pública su intención de buscar la reelección. Jocelyn Hernández Sánchez, secretaria de Comunicación del Comité Estatal de Morena Jalisco

El partido pidió al IEPC investigar si existió una vinculación entre los resultados de la administración municipal y la aspiración electoral de Verónica Delgadillo García, así como si ello pudo representar una ventaja anticipada frente a otras personas que eventualmente busquen contender por la Presidencia Municipal de Guadalajara.

Morena Jalisco también señaló el respaldo expresado posteriormente por Pablo Lemus Navarro, quien, de acuerdo con el partido, manifestó que la presidenta municipal seguiría contando con su apoyo “ahora y para lo que viene”.

La intervención del Gobernador no puede valorarse de manera fragmentada o aislada, sino que deberá analizarse en el contexto integral y secuencial del evento: la Presidenta Municipal presentó resultados de su administración; exteriorizó públicamente su intención de buscar la reelección en 2027; y el Gobernador del Estado manifestó posteriormente su respaldo para “lo que viene. Jocelyn Hernández Sánchez, secretaria de Comunicación del Comité Estatal de Morena Jalisco

Morena pide investigar propaganda del informe de gobierno

La dirigencia estatal de Morena también solicitó investigar la propaganda exterior relacionada con el informe de gobierno que, según señaló, se encuentra en vialidades y espacios públicos de Guadalajara.

El partido cuestionó la presencia destacada de la imagen, fotografía y nombre de Verónica Delgadillo García en dicha propaganda y pidió determinar el origen y aplicación de los recursos utilizados.

Al tratarse de propaganda relacionada expresamente con un informe de gobierno, existen elementos suficientes para que la autoridad electoral despliegue sus facultades de investigación a efecto de determinar quién contrató, ordenó, diseñó, produjo, instaló y pagó los espectaculares, anuncios, mobiliario urbano, publicidad digital, materiales impresos y demás elementos utilizados para la difusión del informe. Lo anterior cobra especial relevancia ante la utilización destacada de expresiones como “VERO” y “Delgadillo”, acompañadas de su fotografía, cuya legalidad deberá analizarse a la luz del artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como de los criterios jurisdiccionales relativos a propaganda gubernamental y promoción personalizada. Jocelyn Hernández Sánchez, secretaria de Comunicación del Comité Estatal de Morena Jalisco

Morena Jalisco sostuvo que los hechos denunciados deberán ser analizados por la autoridad electoral para determinar si existe alguna vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, debido a la combinación de un acto oficial, la manifestación de una aspiración electoral futura y el posterior respaldo público a dicha aspiración.