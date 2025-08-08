En el penal de Puente Grande, Jalisco, las autoridades realizaron un cateo sorpresa que derivó en el hallazgo de incluso armas de fuego; esto fue todo lo que encontraron.

Este nuevo cate se suma a las otras siete revisiones de diferentes penales de Jalisco de parte de la Secretaría de Seguridad Pública, que han sumado diversos objetos prohibidos decomisados a los reclusos.

Igualmente, el pasado diciembre 2024, tuvo lugar otro operativo en el penal de Puente Grande, sobre el cual, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, destacó que se busca minimizar el riesgo de algunos delitos.

Cateo en penal de Puente Grande derivó en increíbles hallazgos: hasta armas de fuego encontraron

La Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que realizaron un cateo sorpresa a 14 módulos del penal de Puente Grande, que derivó en el decomiso de armas, de fuego y blancas, así como droga.

El cateo tuvo lugar durante la madrugada de este jueves 7 de agosto y esto fue todo lo que encontraron durante el operativo al penal de Puente Grande, que fue puesto a disposición del Ministerio Público:

4 celulares

15 cuchillos de diferentes medidas

16 tijeras de diversos tamaños

3 planchas de ropa

15 corta uñas

22 chips de teléfonos celulares

2 bastones retráctiles

martillos y clavos sin un número determinado

35 encendedores

una bocina

2 memorias USB

2 candados

155 pipas para consumir crystal

diferentes tipos de ropa

8 espejos

cargadores para celular

5 réplicas de plástico de armas de fuego

5 réplicas de madera de armas de fuego

Acorde con lo señalado, las armas de fuego fueron elaboradas por los mismos internos del penal de Puente Grande, quienes también tenían una planta de marihuana.

Sin embargo, la sorpresa fue el decomiso de un garrafón con cerca de dos litros de pulque, que se presume, fue hecho también dentro del penal de Puente Grande, pese a que requiere fermentación controlada.

Además de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, en el cateo al penal de Puente Grande también participaron el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Penitenciaria.

Penal de Puente Grande, Jalisco: Cateo sorpresa dejó estos hallazgos (Redes sociales)

Cateo en Penal de Puente Grande es el segundo en menos de un año y se suma a operativos en otros 7 reclusorios

Para diciembre de 2024, igualmente durante la madrugada, las autoridades realizaron un primer cateo al penal de Puente Grande, en cuya ocasión encontraron puntas metálicas y una colección de tijeras e incluso videojuegos.

Sin embargo, este cateo en el Penal de Puente Grande se suma a otros 7 que ha realizado el gobierno de Jalisco en lo que va del año, en diferentes reclusorios:

Reclusorio femenil de Puente Grande, el 31 de julio

Ceinjure de Chapala

Ceinjure de Tequila

Ceinjure de Lagos de Moreno

Ceinjure de Tepatitlán

Y dos centros de menores

Acorde con lo señalado por el secretario de Seguridad de Jalisco, los cateos en los penales del estado continuarán de manera aleatoria y permanente para prevenir los delitos.