Este viernes 22 de agosto de 2025 se difundió la noticia de que 9 integrantes de dos familias, incluyendo niños, fueron asesinados en las entidades de El Arenal y Guadalajara, en el estado de Jalisco.

Los hechos ocurrieron en un lapso de menos de 24 horas, lo que provocó desconcierto entre los pobladores del estado debido a la brutalidad ejercida en ambos casos.

A pesar de estos hechos de violencia en El Arenal y Guadalajara, cabe destacar que Jalisco no fue considerado por el SESNSP como uno de los 5 estados más peligrosos de México.

Balas (Archivo / Cuartoscuro)

Lo que se sabe de los 5 integrantes de una familia que fueron asesinados en El Arenal

Durante la madrugada del viernes se reportó que cinco personas, integrantes de una familia, fueron asesinadas en el fraccionamiento La Cima, en el poblado de El Arenal en Jalisco.

De acuerdo con Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal de Investigación Criminal Especializada de Jalisco, entre las víctimas se identificaron los cuerpos de:

Una mujer de 48 años

Una menor de 16 años

Tres hombres: Uno de 18 años, otro de 23 y uno más sin identificar

Versiones de las autoridades sugieren que el ataque estaría relacionado con una de las víctimas que se desempeñaba como abogada, sin que esto esté corroborado todavía.

Se presume que el asesinato de la familia ocurrió alrededor de la medianoche por parte de tres sujetos armados, quienes arribaron al domicilio a bordo de dos motocicletas.

Los primeros en ser atacados fueron los jóvenes de 16 y 18 años que se encontraban al exterior del domicilio.

Luego los agresores ingresaron a la vivienda para asesinar al resto de la familia que se encontraban en la cochera y en una habitación.

Lo que se sabe de los 4 integrantes de una familia que fueron asesinados en Guadalajara

Un segundo evento de violencia se registró la mañana de este viernes, luego de que fueran localizados los cuerpos de 4 presuntos integrantes de una familia al interior de una camioneta en el municipio de Guadalajara.

El hallazgo por parte de vecinos ocurrió en la Colonia San Andrés, en la calle Jorge Delorme y Campos, al cruce con Federico Medrano. Aparentemente, un sujeto habría abandonado la camioneta tipo pick up.

Durante los trabajos periciales fueron localizados los cuerpos de:

Un hombre de 40 años

Una mujer de 35 años

Un niño de 14 años

Una niña de 10 años