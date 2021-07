México. - El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, estalló en contra de un reportero local que lo cuestionó por el gasto excesivo en publicidad que ha realizado su gobierno.

La molestia de Enrique Alfaro ocurrió durante una conferencia de prensa en la cual el reportero del diario NTR, Lauro Rodríguez, le preguntó sobre un gasto excesivo en publicidad.

Ante ello, Enrique Alfaro rechazó las acusaciones que se asentaron en una nota donde se apunta que el gobierno de Jalisco gastó más recursos en publicidad, que en la atención del Covid-19 .

En su respuesta, en la que insistió no estar enojado y se quitó el cubrebocas para demostrarlo, Enrique Alfaro dijo que no iba a contestar mentiras.

Sobre el destino y el monto de los recursos, Enrique Alfaro rechazó que los datos difundidos por el diario sean ciertos y aludió a cifras distintas.

Al respecto, Enrique Alfaro negó que el gobierno de Jalisco haya gastado 8.4 millones de pesos en temas Covid-19, pues dijo que se destinaron 18.54 millones de pesos.

Asimismo, rechazó que se haya ejercido un gasto de 11.5% del presupuesto de comunicación para difundir información sobre el Covid-19, pues aseguró que el monto fue del 42%.

También negó que de enero a marzo se gastaran 73.5 millones de pesos en publicidad del gobierno, sino que afirmó, la erogación para el tema de fue de 43 millones.

Tras la respuesta en la que rechazó haber incurrido en un gasto excesivo para temas publicitarios, Enrique Alfaro pidió al reportero no decir mentiras .

“No digan mentiras, yo sé a qué te mandan. Tú haz tu trabajo, te respeto, no quiero faltarte al respeto nunca, simplemente no te voy a contestar mentiras. No pierdas tu tiempo”

Enrique Alfaro