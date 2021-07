Enrique Alfaro busca aplazar consulta sobre pacto fiscal hasta después del Presupuesto 2022

México.- El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó que la consulta pública que emprenderá sobre el pacto fiscal ajustará sus fechas.

Por ello Enrique Alfaro pidió al Consejo de Participación Ciudadana y al IEPCJ ajustar las fechas de inicio de la consulta ciudadana hasta que concluya la discusión y aprobación del Presupuesto Federal del 2022 .

No obstante, Alfaro aclaró que Jalisco no busca romper el pacto fiscal pero sí está en camino de una reforma que implicaría la revisión periódica por parte del Congreso sobre los convenios de coordinación fiscal con la Federación.

“Jalisco tomó decisiones trascendentes mediante ejercicios de consultas democráticas y no a partir de decisiones unipersonales; el segundo argumento tiene que ver con la materia de la consulta. No se está planteando una pregunta sobre temas fiscales como algunos han querido hacer ver; el tercer argumento tiene que ver con la congruencia de este proyecto de gobierno. Desde el primer día asumimos el compromiso de hacer del diálogo y la participación herramientas fundamentales para la toma de decisiones”

El objetivo, dijo, es tener un espacio más amplio de discusión y deliberación de los jaliscienses para que se llegue a un ejercicio democrático que sea austero, no sea simulado y no debe haber pretexto para el derroche.

Cabe recordar que las fechas para llevar a cabo dicha consulta se había definido para llevarla a cabo en diversos fines de semana entre agosto y septiembre .

Enrique Alfaro insistió en que se trata de defender la soberanía de Jalisco y no sólo de conseguir más recursos.

Así lo dijo durante la ceremonia que conmemoró el aniversario de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Enrique Alfaro dijo que Jalisco no puede seguir firmando cheques en blanco con la federación y seguir llevando una historia de sumisión e irresponsabilidad, para dar paso así a acuerdos justos y equitativos y responsables.

También señaló que en caso de no lograr acuerdos equitativos será por la parte de la Federación y Jalisco deberá estar listo para que lo que se genera en el estado ahí se quede.

“Hay que decirlo con claridad: un convenio expresa la voluntad de las partes que lo suscriben. Así de claro. Jalisco no puede seguir firmando cheques en blanco con la Federación. Esta historia de sumisión e irresponsabilidad tiene que acabar ya. Queremos revisar los convenios y llegar a un acuerdo justo, equitativo, responsable. Pero si no lo logramos por falta de voluntad del gobierno federal, debemos estar listos para asumir las facultades tributarias que la constitución de la República nos otorga y hacernos cargo de nuestro sistema de recaudación para que lo que se genere en Jalisco se quede en Jalisco. Queremos seguir en el pacto fiscal pero no a costa de sacrificar nuestros intereses, nuestra dignidad, nuestra soberanía”

Enrique Alfaro. Gobernador Jalisco