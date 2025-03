Claudia Sheinbaum, presidenta de México, pidió una investigación sobre la presentación de Los Alegres del Barranco luego de que hicieron un homenaje durante un concierto en Guadalajara, Jalisco, a Nemesio Oseguera Cervantes “el Mencho”, líder del CJNG.

Claudia Sheinbaum dijo que no es correcto y no deben ocurrir espectáculos que hagan apología del delito o de grupos delictivos, dijo en su conferencia mañanera de este lunes 31 de marzo.

Sobre el deslinde del Auditorio Telmex, que pertenece a la Universidad de Guadalajara, Claudia Sheinbaum recomendó que se revise a quiénes se invita y cuál es el contenido del espectáculo.

“No debería de ocurrir eso. Imagínense. No está bien, que se haga una investigación, no es correcto. Hay que ver si tiene una connotación de qué tipo. Pero hay que fijarse a quién invitan y cuál es el espectáculo que se va a hacer, pero no puede hacerse apología de la violencia o de los grupos delictivos”

Claudia Sheinbaum. Presidenta de México