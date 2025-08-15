Se dio a conocer que el productor de contenido para adultos, Alex Marín, dejó el penal de Puente Grande en Jalisco, sin embargo, la razón no es porque quedó en libertad.

Fue el 28 de mayo que Alex Marín fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, acusado de trata de personas y explotación sexual, de una menor de 16 años, por lo que desde entonces ha estado en prisión.

La última actualización que se tenía del caso de Alex Marín fue la renuncia de su abogado Oscar Arciniega, previo a una audiencia en el penal de Puente Grande por otro caso, pero entonces, ¿qué pasó?

¿Alex Marín abandonó penal de Puente Grande? Esto es lo que pasó

El coordinador general estratégico de Seguridad estatal, Roberto Alarcón Estrada reveló que Alex Marín abandonó el penal de Puente Grande por faltas disciplinarias, aunque no se dieron a conocer mayores detalles.

Sin embargo, de manera extraoficial se mencionó que Alex Marín habría tratado de ingresar un teléfono celular al penal de Puente Grande en al menos tres ocasiones, sin éxito en ninguna de ellas, sin embargo, habría derivado en su traslado.

Lo que se reveló sobre Alex Marín es que las autoridades penitenciarias tomaron la decisión de reubicarlo y sacarlo de la comisaría preventiva del penal de Puente Grande a la comisaría de sentenciados.

Aunque de momento no se ha confirmado lo que hizo Alex Marín para ser trasladado del penal de Puente Grande, las faltas disciplinarias son infracciones al régimen de reglas de la vida en prisión, con sanciones asociadas a esta.

Autoridades de Jalisco confirmaron traslado de Alex Marín (Policía vial de Jalisco)

Alex Marín: Así va el caso del polémico productor

Tras la acusación, el 2 de junio Alex Marín fue vinculado a proceso en los juzgados del penal de Puente Grande, en donde estaba por la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Y debido a la renuncia de su abogado, la audiencia de Alex Marín programada para el 10 de julio de 2025 por otro caso, fue aplazada, por cambio de representación legal.