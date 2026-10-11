El ISSSTE alertó sobre los riesgos de utilizar la inteligencia artificial (IA) como fuente de orientación ante problemas emocionales y llamó a la población a buscar atención con profesionales de la salud mental. El organismo advirtió que los chatbots no sustituyen la valoración especializada ni el acompañamiento humano.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, conmemorado el 10 de octubre, el instituto destacó la importancia de recibir atención integral basada en la escucha, la observación y el acompañamiento profesional, especialmente cuando existen síntomas persistentes de ansiedad, depresión u otros trastornos.

La directora de la Clínica de Especialidades de Neuropsiquiatría del ISSSTE, Wendy Lucía Reyes Castellanos, señaló que, aunque los chatbots se han convertido en una vía frecuente de consulta sobre estos temas, no sustituyen la valoración de especialistas.

ISSSTE brinda más de 26 mil consultas de salud mental en 2026 (Cortesía )

ISSSTE advierte sobre los riesgos de usar inteligencia artificial para atender la salud mental

Reyes Castellanos explicó que las herramientas de inteligencia artificial carecen de empatía real, juicio clínico y responsabilidad ética, características necesarias para evaluar las necesidades de cada persona y brindar atención ante situaciones emocionales complejas o de crisis.

Solemos pensar que la IA nos puede dar respuestas rápidas y efectivas a nuestras inquietudes, pero no hay nada mejor que un profesional de la salud mental para encontrar la guía, orientación y alivio que buscamos. En la clínica contamos con los mejores para brindar esta atención. directora de la Clínica de Especialidades de Neuropsiquiatría del ISSSTE, Wendy Reyes Castellanos.

La especialista también recomendó validar las emociones y buscar ayuda cuando se detecten conductas persistentes que afecten la relación de una persona consigo misma o con quienes la rodean. Añadió que las generaciones más jóvenes han incrementado su interés por consultar información y buscar orientación sobre salud mental.

ISSSTE brinda más de 26 mil consultas de salud mental en 2026 (Cortesía )

Clínica del ISSSTE brinda más de 26 mil consultas de salud mental en 2026

La Clínica de Especialidades de Neuropsiquiatría del ISSSTE ha brindado 26 mil 309 consultas en lo que va de 2026 para atender trastornos como depresión, ansiedad y síndrome de desgaste emocional o burnout, entre otros.

De acuerdo con su directora, la unidad cuenta con infraestructura, equipamiento y personal especializado para ofrecer atención integral a la derechohabiencia. Entre sus servicios se encuentran neurología, psiquiatría, neurología pediátrica, paidopsiquiatría y psicología, además de una sala de electroencefalograma y áreas administrativas, trabajo social y farmacia.

Por otra parte, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, impulsa la campaña “El ABC de las emociones”, dirigida a jóvenes de 14 a 18 años.

La estrategia busca prevenir el desgaste emocional, fomentar el autocuidado, promover el reconocimiento y la gestión de las emociones, así como detectar oportunamente situaciones de riesgo o violencia.

Con estas acciones, el ISSSTE reiteró el llamado a atender el bienestar emocional, psicológico y social con el acompañamiento de profesionales capacitados y acreditados.