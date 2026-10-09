El Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) “Tlajomulco de Zúñiga”, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por instrucciones del director general Martí Batres, realizó una Jornada de Tamizaje y Clínica de Mama que benefició a 71 mujeres, derechohabientes y no derechohabientes, mediante estudios de mastografía para la detección oportuna del cáncer de mama.

La jornada médica se llevó a cabo en septiembre y forma parte de las acciones institucionales para fortalecer la prevención, facilitar el diagnóstico temprano y brindar atención oportuna a las mujeres.

El coordinador médico de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento del hospital, Heriberto Domínguez Sánchez, explicó que los estudios permitieron identificar lesiones en etapas tempranas, lo que facilita el seguimiento médico y, en caso de confirmarse un diagnóstico de cáncer de mama, el inicio oportuno del tratamiento correspondiente.

ISSSTE busca agilizar la detección del cáncer de mama

El coordinador médico de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento del hospital, Heriberto Domínguez señaló que la jornada se diseñó para ampliar la cobertura de estudios de detección entre la población en general, mediante mastografías y una ruta diagnóstica coordinada.

La Jornada de Tamizaje y Clínica de Mama consistió en una estrategia intensiva de prevención enfocada en fortalecer la cobertura de estudios de detección oportuna del cáncer de mama, mediante la realización de mastografías a población abierta. Esta actividad formó parte de los esfuerzos institucionales para incrementar la oportunidad diagnóstica, favorecer la detección temprana de la enfermedad y contribuir al cumplimiento de los objetivos nacionales. Heriberto Domínguez Sánchez, coordinador médico de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento

La estrategia incluyó la difusión de la jornada en redes sociales, la vinculación con grupos organizados y líderes comunitarios, así como el contacto directo con derechohabientes y personal del hospital para identificar y canalizar a las pacientes que cumplían con los criterios para realizarse los estudios.

El procedimiento contempla la realización de mastografías para detectar posibles anomalías, valoraciones complementarias mediante ultrasonido cuando sea necesario y toma de biopsias en los casos que lo requieran.

El propósito de la dinámica fue establecer una ruta diagnóstica ágil y coordinada: iniciar con la mastografía para identificar posibles anormalidades, complementar la valoración mediante ultrasonido cuando esté indicado y realizar la toma de biopsia en los casos que así lo requieran, buscando completar todos los pasos en el menor tiempo posible. Heriberto Domínguez Sánchez, coordinador médico de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento

El coordinador médico destacó que uno de los objetivos es reducir los tiempos de interpretación y entrega de resultados, que en esta jornada fueron establecidos en un máximo de cinco días.

El tiempo de entrega de resultados es de máximo cinco días. Uno de los principales beneficios de este tipo de jornadas consiste en que no es necesario esperar una cita médica para poder realizar el estudio. Heriberto Domínguez Sánchez, coordinador médico de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento

ISSSTE dará seguimiento a mujeres que requieran atención

El hospital informó que brindará seguimiento a todas las mujeres cuyos estudios presentaron hallazgos que requieren atención, independientemente de si cuentan o no con derechohabiencia.

Estas acciones permiten acercar los servicios médicos de alto impacto, reducir barreras de acceso, fortalecer la cultura del autocuidado y contribuir a la disminución de la carga de enfermedad mediante diagnósticos más tempranos. Atenderemos a todas las mujeres cuyos resultados arrojaron lesiones puesto que la atención del cáncer de mama se debe realizar en cualquier institución pública sin demostrar derechohabiencia. Heriberto Domínguez Sánchez, coordinador médico de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento

La jornada contó con la participación de más de 20 personas de las coordinaciones de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, medicina preventiva, ginecología y obstetricia, enfermería, trabajo social y atención al derechohabiente.

El coordinador médico de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento del hospital, Heriberto Domínguez reconoció la colaboración del personal en la planeación, organización, difusión y desarrollo de las actividades, y destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos del ISSSTE para fortalecer la prevención y la atención integral del cáncer de mama.