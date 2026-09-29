El Instituto Temazcalli acumula 512 mil 111 acciones y atenciones en beneficio de 415 mil 549 personas durante los cinco años de la administración estatal, mediante servicios de salud mental, prevención y rehabilitación de adicciones.

Instituto Temazcalli suma más de 512 mil atenciones en cinco años (cortesía )

El titular de Temazcalli, René Contreras Flores, informó que las acciones realizadas incluyen atención especializada para personas con trastornos por uso de sustancias, servicios de salud mental para niñas, niños y adolescentes, así como atención para personas con trastorno del espectro autista.

Instituto Temazcalli suma más de 512 mil atenciones en cinco años (cortesía )

Temazcalli brinda atención en rehabilitación y salud mental

De acuerdo con las cifras reportadas, se han otorgado 257 mil 190 atenciones de rehabilitación por trastornos por uso de sustancias.

Asimismo, el servicio de Salud Mental Infantil y del Adolescente registró 64 mil 488 atenciones, mientras que el servicio especializado para personas con trastorno del espectro autista realizó 15 mil 449. Estas acciones forman parte de los servicios de atención y rehabilitación que ofrece el Instituto Temazcalli durante la actual administración estatal.

Instituto Temazcalli suma más de 512 mil atenciones en cinco años (cortesía )

Realizan estudios toxicológicos y actividades preventivas

Temazcalli también realizó 168 mil 384 estudios toxicológicos, como parte de las acciones relacionadas con prevención, seguridad y vigilancia de la salud.

Instituto Temazcalli suma más de 512 mil atenciones en cinco años (cortesía )

A estas actividades se suman 6 mil 600 acciones preventivas, mediante las cuales se alcanzó a 364 mil 924 personas. En conjunto, las cifras reportadas por el Instituto reflejan las acciones realizadas durante los cinco años de la administración estatal en materia de salud mental, prevención y rehabilitación de adicciones.