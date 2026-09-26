El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizará pruebas definitivas de ADN a bebés que fueron intercambiadas por error en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31 de Mexicali, Baja California.

De acuerdo con el relato de uno de los padres, el IMSS acordó realizar una prueba de ADN confirmatoria en la Ciudad de México, con el objetivo de agilizar el procedimiento y evitar las demoras.

IMSS someterá a pruebas de ADN a recién nacidas intercambiadas en Mexicali

A través de un comunicado, el IMSS admitió haber cometido “un grave error” en la identificación de dos recién nacidas, que fueron entregadas a familias que no les correspondían.

Uno de los padres de familia reveló que la confusión se dio cuando a una de las bebés se le cayó la pulsera de identificación. Las familias se habrían enterado del error un mes después del nacimiento.

Al sospechar de la confusión, el hospital del IMSS les habrían aplicado pruebas de ADN por separado a cada bebé, sin explicar el motivo de los estudios. Después se les notificó del intercambio.

Para agilizar el proceso y evitar más confusiones, el IMSS se comprometió a realizar una prueba de ADN confirmatoria en CDMX. El instituto se encargaría de trasladar a las familias para los estudios.

Además de las pruebas, el IMSS ofreció a las familias distintos apoyos como parte de la respuesta al caso. Entre ellos se encuentra un seguro médico de por vida para la madre y la bebé y una beca de estudios para la niña hasta los 25 años de edad.

El padre de una de las bebés dijo que aún no está seguro de aceptar los apoyos o si procederán legalmente, pues la madre enfrenta un fuerte impacto emocional ante la posibilidad de tener que separarse de la niña que tuvo el mes transcurrido.