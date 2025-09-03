La compañía Imperquimia anunció con bombo y platillo su adhesión al programa Hecho en México, con lo que comenzará a utilizar este emblema en sus productos.

En un comunicado, la empresa con 58 años de trayectoria se congratuló por celebrar su origen 100 por ciento mexicano, al tiempo que se compromete con la calidad, innovación y excelencia en todos sus procesos.

Tras completar el trámite ante la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, Imperquimia obtuvo los certificados de autorización correspondientes y ahora está en condiciones de colocar el emblema en sus cinco líneas de productos:

impermeabilizantes

Pinturas

Selladores

Recubrimientos

Productos para concreto

Imperquimia (Especial)

Imperquimia quiere que los mexicanos consuman lo hecho en México

Imperquimia también reconoció a la Secretaría de Economía por relanzar esta campaña que promueve el consumo de marcas y productos mexicanos, los que a su vez contribuye al crecimiento económico del país y al fortalecimiento de la industria nacional en momentos en que las amenazas externas exigen unión.

Como parte de sus estrategias de mercadotecnia, Imperquimia presentó su campaña de comunicación “¡Orgullosamente Mexicanos!”, una promoción especial por motivo del mes patrio con descuentos de hasta el 40%, y el relanzamiento de la cubeta edición especial para Elaston 4 ¡Viva México!

El gerente de Marketing de la compañía, Ricardo Rojas, señaló que la empresa ha sido un impulsor de progreso desde su fundación hace casi seis décadas, ofreciendo soluciones especializadas para especificación, obra negra, obra gris, obra blanca, acabados y mantenimiento.

En estos años, enfatizó, Imperquimia ha desarrollado productos sustentables y amigables con el medio ambiente, cumpliendo con estrictos estándares de calidad y normatividad, respaldados por laboratorios e instituciones nacionales e internacionales.

“Nuestro principal objetivo es seguirnos posicionando como un referente en el mercado de la construcción, principalmente como la marca líder en productos de impermeabilización; y en paralelo, continuar promoviendo nuestro amplio portafolio de construquímicos”

Ricardo Rojas, Gerente de Marketing de Imperquimia

Asimismo, destacó que entre 2020 y 2024 la compañía ha duplicado sus ventas y logró un crecimiento de 99 por ciento en el mismo periodo, cifras que reflejan la confianza de los consumidores en la marca, así como la efectividad de sus soluciones en proyectos de gran relevancia en todo el país

Con la incorporación al Programa “Hecho en México” y el lanzamiento de la campaña “¡Orgullosamente Mexicanos!”, Imperquimia reafirma su compromiso con la innovación, la calidad y la sustentabilidad. La empresa se consolida comercialmente en la industria, contribuyendo al progreso de proyectos que marcan la diferencia en infraestructura y arquitectura en México, y promoviendo con orgullo su identidad, sus valores y su historia.