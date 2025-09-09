Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó el informe de incidencia delictiva, en donde se señala que Durango se consolidó como una de las entidades con menor número de homicidios dolosos en el país.

La entidad reportó una disminución del 35.5%, muy por debajo de la media nacional. Estos resultados son reflejo de la estrategia integral de seguridad impulsada por el gobierno de Esteban Villegas Villarreal.

Durango se convierte en el segundo estado más seguro gracias a Esteban Villegas

De acuerdo con el reporte de Marcela Figueroa, siete estados concentran el 49% de los homicidios dolosos. Guanajuato, Chihuahua y Baja California encabezan la lista, mientras que Durango, Yucatán y Querétaro se mantienen en los niveles más bajos.

“El país ha mostrado una tendencia sostenida a la baja durante los últimos once meses, con una reducción del 32 por ciento en víctimas de homicidio respecto a septiembre de 2024, alcanzando el nivel más bajo desde 2015” Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública

De septiembre de 2024 a agosto del 2025, 28 entidades lograron disminuir su promedio diario de homicidios dolosos. Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango, señaló que estos resultados son gracias al trabajo coordinado entre corporaciones federales, estatales y municipales.

Durango se encuentra en una ruta de estabilidad en materia de seguridad pública, destacando frente a los contrastes nacionales y fortaleciendo la percepción de tranquilidad para el beneficio de los habitantes, el turismo y la inversión.