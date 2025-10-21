El gobernador Julio Menchaca Salazar anunció la apertura parcial de la carretera estatal Tenango-San Bartolo-Huehuetla, con el fin de garantizar que la ayuda humanitaria llegue a la Sierra Otomí-Tepehua.

“Esta acción refleja el compromiso y la solidaridad de las instituciones que hoy trabajan hombro a hombro con la gente. La prioridad es salvaguardar la vida y la integridad de las y los hidalguenses, así como garantizar que la ayuda llegue a cada rincón del estado” Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo

Hidalgo mantiene coordinación interinstitucional

Tras el derrumbe en la localización de Piedras Negras, brigadas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, el Gobierno de Hidalgo y las Fuerzas Armadas han trabajado de manera conjunta para remover los escombros, hacer labores de limpieza y rehabilitación temporal de los tamaños carreteros.

Gracias a este trabajo conjunto, se logró restablecer el paso vehicular hacia varios municipios de la Sierra Otomí-Tepehua, para permitir y facilitar el acceso de víveres, medicinas y materias de apoyo urgente.

Julio Menchaca supervisa los trabajos de reapertura de la carretera Tenango–San Bartolo–Huehuetla (Cortesía)

Julio Menchaca reconoció el trabajo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes desde el inicio de la contingencia han desplegado operativos de auxilio, vigilancia y reconstrucción para atender a las familias afectadas.

Finalmente, el gobierno de Hidalgo informó que las tareas de supervisión y rehabilitación continuarán, dando prioridad a los tramos rurales y de difícil acceso.