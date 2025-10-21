El gobernador Julio Menchaca Salazar anunció la apertura parcial de la carretera estatal Tenango-San Bartolo-Huehuetla, con el fin de garantizar que la ayuda humanitaria llegue a la Sierra Otomí-Tepehua.

“Esta acción refleja el compromiso y la solidaridad de las instituciones que hoy trabajan hombro a hombro con la gente. La prioridad es salvaguardar la vida y la integridad de las y los hidalguenses, así como garantizar que la ayuda llegue a cada rincón del estado”

Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo

Hidalgo mantiene coordinación interinstitucional

Tras el derrumbe en la localización de Piedras Negras, brigadas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, el Gobierno de Hidalgo y las Fuerzas Armadas han trabajado de manera conjunta para remover los escombros, hacer labores de limpieza y rehabilitación temporal de los tamaños carreteros.

Gracias a este trabajo conjunto, se logró restablecer el paso vehicular hacia varios municipios de la Sierra Otomí-Tepehua, para permitir y facilitar el acceso de víveres, medicinas y materias de apoyo urgente.

Julio Menchaca supervisa los trabajos de reapertura de la carretera Tenango–San Bartolo–Huehuetla
Julio Menchaca supervisa los trabajos de reapertura de la carretera Tenango–San Bartolo–Huehuetla (Cortesía)

Julio Menchaca reconoció el trabajo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes desde el inicio de la contingencia han desplegado operativos de auxilio, vigilancia y reconstrucción para atender a las familias afectadas.

Finalmente, el gobierno de Hidalgo informó que las tareas de supervisión y rehabilitación continuarán, dando prioridad a los tramos rurales y de difícil acceso.