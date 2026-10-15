Estrella Palacios respondió a la cancelación de la Expo Feria Canaco Mazatlán 2026, asegurando que sí hay condiciones de seguridad para llevar a cabo este y otros eventos masivos.

Sin embargo, la alcaldesa de Mazatlán respondió que se respetará la decisión de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo del municipio de Sinaloa, que anunció la cancelación este jueves 14 de octubre.

La Expo Feria Canaco Mazatlán 2026 esperaba una visita de al menos 100 mil visitantes entre los días 12 de noviembre al 6 de diciembre, por lo que el municipio tendría un pérdida en derrama económica.

Estrella Palacios afirma que existen condiciones para realizar la Expo Feria Canaco Mazatlán 2026

Tras la conferencia de prensa del consejo directivo de la cámara y la cancelación de la Expo Feria Canaco Mazatlán 2026, Estrella Palacios afirmó que sí hay condiciones para llevarla a cabo.

Estrella Palacios afirma que existen condiciones para realizar la Expo Feria Canaco Mazatlán 2026 (Estrella Palacios)

Estrella Palacios puso de ejemplo los próximos eventos masivos, como el Maratón Internacional de Mazatlán, a llevarse a cabo del 4 al 6 de diciembre, cuyo show de luces está programado a las 21:00 horas.

Así como el Ciclotour los días 27 y 28 de noviembre, y la Copa Mazatlán para equipos de fútbol, que se llevará a cabo del 4 al 8 de noviembre, los cuales se mantienen en pie.

Estrella Palacios también destacó que para todo evento masivo, ya sea evento cultural o concierto, se pone a disposición un operativo de seguridad y se mantiene coordinación con los gobiernos estatal y federal.

Por lo que en caso de que Canaco Mazatlán cambie de opinión, el ayuntamiento los seguirá apoyando, aunque destacó que respeta la decisión de la cámara y los organizadores.

Cancelación de la Expo Feria Canaco Mazatlán 2026: cambio en rutinas familiares por violencia fue la razón

El consejo directivo de Canaco Mazatlán señaló que no hay condiciones para llevar a cabo la Expo Feria anual debido a los cambios en las rutinas de las familias en el estado, consecuencia de la inseguridad.

Ante ello, puso de ejemplo las operaciones comerciales que vieron un cambio en sus horarios nocturnos, debido a que los habitantes de Mazatlán no suelen salir de sus casas en la noche, lo que analizó el organismo.