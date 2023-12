El presidente municipal de Taxco, Mario Figueroa, aseguró que el secuestro de 12 personas no es su responsabilidad, pues es la Fiscalía General del Estado de Guerrero la que lleva las investigaciones por el caso.

El 26 de diciembre fueron secuestrados 12 trabajadores del área de limpia del gobierno municipal de Taxco, cuando un grupo de sujetos armados ingresó basurero de la localidad, en la colonia El Panteón.

La identidad de dos de las personas responde a los nombres de Wendy N y Tomás N, administrador del basurero. Sin embargo, se desconoce a información de los otros 10 trabajadores.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero recibió un reporte sobre personas privadas de la libertad en un domicilio de Huixtac, donde solo se llevó a cabo el aseguramiento de dos automóviles y una motocicleta.

El presidente municipal de Taxco, Mario Figueroa, explicó que su administración está colaborando con las autoridades estatales y federales para lograr la localización de las 12 personas que fueron secuestradas el 26 de diciembre.

Sin embargo, el funcionario aseguró que este caso no es su responsabilidad, sino de la Fiscalía General del Estado de Guerrero:

“Esto no nos corresponde a nosotros, que se entienda, eso le corresponde a la Fiscalía. La Fiscalía General del Estado es la que realmente se encarga de regular eso. Que se entienda una cosa, no está dentro de mis facultades. ¿Qué estoy haciendo yo para que Taxco siga seguro? Estoy haciendo los rondines, estoy iluminando nuestro bello pueblo. Sabemos perfectamente que la iluminación es sinónimo de seguridad”

En ese sentido, el presidente municipal de Taxco reconoció que el caso sucedió en su demarcación:

“Pero se escapan de mis manos, no son responsabilidad mía. Lo que yo pretendo es que sigamos coadyuvando. Y se lo he dicho a la gobernadora, se lo he dicho a los del Ejército. Van a contar con Mario Figueroa para hacer eco en todas estas investigaciones”

Mario Figueroa