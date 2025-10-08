Jesús Antonio Esteva Medina anunció avances en la reconstrucción y modernización de la red carretera en Guerrero, con una inversión histórica de casi 2 mil millones de pesos. Esta inversión forma parte de las acciones para fortalecer la conectividad y atender los daños ocasionados por los huracanes Otis y John.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el Programa Carretero de Guerrero contempla 68 obras en puentes, con una inversión total de 1,985 millones de pesos, distribuidas en trabajos de reparación, ampliación y construcción, con avances significativos en todo el estado.

SICT reporta avances significativos en puentes y carreteras

El titular de la SICT detalló que se han concluido 17 de 21 puentes con reparaciones menores, lo que representa un avance del 87%. Además, se realizan obras en dos puentes con ampliación de claros, que registran un 26% de progreso.

Jesús Antonio Esteva anuncia inversión histórica en infraestructura de Guerrero. (Cortesía )

También se trabaja en 45 puentes en proceso de construcción, de los cuales cuatro ya están terminados, alcanzando un avance global del 50%.

“Este programa carretero es clave por la magnitud de la infraestructura que se está atendiendo. Son intervenciones importantes que permiten avanzar en la reconstrucción y en el fortalecimiento de la conectividad en Guerrero”, destacó Esteva Medina.

Además, el funcionario federal también presentó los proyectos carreteros estratégicos que conectarán a Guerrero con estados vecinos y potenciarán el desarrollo regional:

Carretera Cuautla–Tlapa, con 385 km y una inversión de 13,652 millones de pesos, registra un avance del 48%.

Eje Salina Cruz–Zihuatanejo, con 453 km, inversión de 27,665 millones de pesos y un avance del 27%, cuya conclusión está prevista para este año.

Tramo Toluca–Zihuatanejo, de 482 km, con una inversión de 19,580 millones de pesos y un avance del 33%, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Con estas acciones, la SICT reafirma su compromiso con el desarrollo de Guerrero, al fortalecer su infraestructura y garantizar condiciones de movilidad, seguridad y bienestar adecuadas para sus habitantes.